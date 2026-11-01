Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'da Metin Öztürk\'ün ardından bir istifa daha
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da 2. başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından başkanvekili Abdullah Kavukçu da istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da 2. başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından başkanvekili Abdullah Kavukçu da istifa ettiğini açıkladı.

Kavukcu, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gün içerisinde 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeliğinden ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Öztürk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum" dedi.

Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurduGalatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Abdullah KavukcuMetin ÖztürkMetin ÖztürkGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • O Z O Z:
    Millet olarak ne kadar da seviyorsunuz gerilimi. Dertsiz bir gününüz olsa yine dertlenirsiniz "derdim yok diye". Ne oluyor yani durup durduk yere bu kavgalar ve istifalar. Kimseye bir fayda getirmeyecek olaylar. Daha geçen doğum gününü kutladık şimdi isitfa ediyor. İnşallah iş tatlıya bağlanır da tekrar işimize bakarız. 1 0 Yanıtla
  • Okur 4989 Okur 4989:
    iki boş yönetici istifa etmiş. bir Galatasaraylı olarak çok sevindim. kaç kez transfer dönemi bunların beceriksizliğine şahit olduk. çok sevindimmmmm 0 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ikiside istifa etti hiç üzülmedim siyatçiler gibi çok ve boşuna konuşan böyle adamlara ihtiyacımız yok zaten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 19:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android