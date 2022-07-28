Son Dakika Burdur Haberleri

11:04 Kadın girişimci kıraç araziyi lavantayla geçim kaynağına dönüştürdü Kütahya'da ailesinden miras kalan bir dönümlük atıl kıraç arazide 7 yıl önce lavanta yetiştirmeye başlayan ev hanımı Emine Daşgın, üretim sahasını 40 dönüme çıkartırken aile bütçesine katkı sağlayıp, kullanılmayan arazileri ekonomiye kazandırıyor.

10:17 Erzurum taşıt varlığı açıklandı Erzurum'da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi.

11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.

21:10 Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı.

16:36 Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

10:53 Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı Burdur'da mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

10:38 Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı.

10:36 ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI Burdur'da çıkan yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

16:55 Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evden 550 bin liralık ziynet eşyaları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, Aydın'da gözaltına alındı.

16:07 Burdur Kent Konseyi'nden Hızlı Tren Projesi İçin "Tren Gönen'den Burdur'a Gelip Isparta'dan Çeltikçi'ye Ulaşsın" Önerisi Burdur Kent Konseyi, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir çıkışlı Burdur-Isparta-Antalya güzergahlı hızlı tren projesiyle ilgili “Burdur ve Isparta olarak ayrı ayrı iki tane güzergâh projelendirilmiş. Bizim teklifimiz Gönen’den treninin Burdur’a gelip Isparta’dan Çeltikçi’ye ulaşması. 279 kilometrelik 2 toplam hat 185 kilometreye düşüyor. Yani 94 kilometre kısalıyor. Bunun da maliyete etkisi yüzde 10, yani 1 milyar TL civarında bir ekonomi sağlıyor” açıklamasını yaptı.

14:50 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12:44 Bayramda havalar serin geçti, Antalya, Burdur ve Isparta'da tüketim geriledi AEDAŞ'ın verilerine göre arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,6 geriledi.

12:21 Diyarbakır'da 22 konservatuar kursu öğrencisi üniversiteye yerleşti Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Konservatuar Merkezi hazırlık kursuna giden 22 öğrenci üniversiteye yerleşti.

11:01 GÖL MANZARALI UÇUŞ BURDUR Gölü sahilinde gün batımı eşliğinde paramotor ve paratrike uçuşu yapan Fatih Kılıçaslan ve Rıza Yalvaç, manzaranın keyfini çıkarırken, gölün kurumasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

10:43 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

17:48 Yaban keçileri Burdur'a uyum sağladı Farklı tarihlerde Antalya'dan Burdur'a getirilerek buradaki tabiat parkına salınan toplam 20 dağ keçisinin gayet sağlıklı olduğu ve alana uyum sağladıkları bildirildi.

10:13 İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

01:15 Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor 2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.

23:10 Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı.

12:55 Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor 2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.

10:13 Haftanın tarihine bakış Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

21:03 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Biz Iraklı yetkililerle bu olayın ortaya çıkarılması için her türlü bilginin, her türlü belgenin paylaşılması ve bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması için iş birliği yapmaya...

17:59 Kurtulmuş: "Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için her türlü birikimimiz mevcuttur" Burdur Kültür Merkezi açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

08:45 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

17:30 Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

13:44 Mehmet Bekaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a Mektup: "Darbe Komisyonu Raporu'na İşlerlik Kazandırın ve Genel Kurul'da Görüşülmesini Sağlayın"Şülmesini... CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta; TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporuna işlerlik kazandırılması ve Genel Kurul’da görüşülmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. Bekaroğlu, Şentop'a "12 Temmuz 2017 tarihinde komisyon başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunduğu tarafınızca da yapılan açıklamada da kabul edilen söz konusu rapor bazı usul hükümlerinin arkasına sığınılarak 'tamamlanmadığı gerekçe gösterilerek' neden tarafınızca kamuoyuna açıklanmamaktadır? Neden Genel Kurul’da görüştürülmemektedir" diye sordu.

11:55 Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kamp yaptığı Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

19:08 TRAFİK BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI KAZALARINI PAYLAŞTI EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 192 kişinin hayatını kaybettiği Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı.

11:07 GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı Türkiye'de tarım sezonunda yer alan 1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 9 aylık dönemde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 28 arttı.

10:33 360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına 360 km uzaktan gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalelerinde bir evi yanmaktan kurtardı.

09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı Kurban Bayramı'nda iki kez soyduğu Burdur Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine bayram sonu bir kez daha gelen hırsızın iş yerini bir kez daha soyması ve tuvaletini yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

18:46 Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Erdinç Sözer - Lucas Bigia UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, yarın baskılı oyunlarını sahaya yansıtarak sonuca gitmek istediklerini söyledi.

17:56 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinler düzenledi.

14:56 Son dakika haberi: İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA Son dakika haber: Burdur'da bayram tatili dolayısıyla kapalı olan iş yerine farklı günlerde gelen hırsızlık şüphelisinin dışarıda bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

08:17 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

12:47 Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü.

10:47 Yabancılara konut satışında Antalya yine ikinci Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, Haziran 2022'de yabancılara konut satışında son 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

10:25 Denizlispor'da yeni görev dağılımı Altaş Denizlispor yönetimi, kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.

16:20 Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

12:09 Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

12:04 Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Burdur'da çok iyi bir çalışma ortamı bulduklarını belirterek, "10 günlük kamp ve oynayacağımız hazırlık maçları, ligdeki ilk maç öncesi son durumumuzu görmemize imkan sağlayacak" dedi.

18:36 Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

16:21 Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi Tatilin ilk 4 gününde Muğla'ya 650 bin araç giriş yaptı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde karayollarındaki araç yoğunluğu kadın pilot eşliğinde havadan helikopter...

15:13 Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı 6 ili birbirine bağlayan kavşakta zaman zaman yoğunluk oluştu Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculukları başladı.

14:30 Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

11:00 Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı Son dakika haberi: İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı.

10:45 SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştuAdem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'un yeni transferlerinden Kenan Özer, geçen sezonun ilk yarısında formasını giydiği ve küme düşen Yeni Malatyaspor'da yönetimin...

10:07 Haftanın tarihine bakış Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

14:02 Burdur'daki 15 Temmuz Anmasına Katılan CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine Tepki Göstererek Alanı Terk Etti Burdur'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’da yaptığı konuşma dev ekrana yansıtıldı. Törene katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve diğer partililer, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine tepki göstererek alanı terk etti.

12:34 Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.