Son Dakika Burdur Haberleri

- 11:04 Kadın girişimci kıraç araziyi lavantayla geçim kaynağına dönüştürdü
Kütahya'da ailesinden miras kalan bir dönümlük atıl kıraç arazide 7 yıl önce lavanta yetiştirmeye başlayan ev hanımı Emine Daşgın, üretim sahasını 40 dönüme çıkartırken aile bütçesine katkı sağlayıp, kullanılmayan arazileri ekonomiye kazandırıyor.
- 10:17 Erzurum taşıt varlığı açıklandı
Erzurum'da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi.
- Dün Dün 11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.
- 28.07.2022 28 Tem 21:10 Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:36 Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- 27.07.2022 27 Tem 10:53 Burdur da mangal ateşi çatı katını yaktı
Burdur'da mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:38 Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:36 ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI
Burdur'da çıkan yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:55 Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evden 550 bin liralık ziynet eşyaları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, Aydın'da gözaltına alındı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:07 Burdur Kent Konseyi'nden Hızlı Tren Projesi İçin "Tren Gönen'den Burdur'a Gelip Isparta'dan Çeltikçi'ye Ulaşsın" Önerisi
Burdur Kent Konseyi, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir çıkışlı Burdur-Isparta-Antalya güzergahlı hızlı tren projesiyle ilgili “Burdur ve Isparta olarak ayrı ayrı iki tane güzergâh projelendirilmiş. Bizim teklifimiz Gönen’den treninin Burdur’a gelip Isparta’dan Çeltikçi’ye ulaşması. 279 kilometrelik 2 toplam hat 185 kilometreye düşüyor. Yani 94 kilometre kısalıyor. Bunun da maliyete etkisi yüzde 10, yani 1 milyar TL civarında bir ekonomi sağlıyor” açıklamasını yaptı.
- 26.07.2022 26 Tem 14:50 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı
Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 13:13 Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:44 Bayramda havalar serin geçti, Antalya, Burdur ve Isparta'da tüketim geriledi
AEDAŞ'ın verilerine göre arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,6 geriledi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:21 Diyarbakır'da 22 konservatuar kursu öğrencisi üniversiteye yerleşti
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Konservatuar Merkezi hazırlık kursuna giden 22 öğrenci üniversiteye yerleşti.
- 26.07.2022 26 Tem 11:01 GÖL MANZARALI UÇUŞ
BURDUR Gölü sahilinde gün batımı eşliğinde paramotor ve paratrike uçuşu yapan Fatih Kılıçaslan ve Rıza Yalvaç, manzaranın keyfini çıkarırken, gölün kurumasının kendilerini üzdüğünü söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 10:43 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı
Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
- 25.07.2022 25 Tem 17:48 Yaban keçileri Burdur'a uyum sağladı
Farklı tarihlerde Antalya'dan Burdur'a getirilerek buradaki tabiat parkına salınan toplam 20 dağ keçisinin gayet sağlıklı olduğu ve alana uyum sağladıkları bildirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 10:13 İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor
2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.
- 24.07.2022 24 Tem 23:10 Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı.
- 24.07.2022 24 Tem 17:15 Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Edirne Belediyesince Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
- 24.07.2022 24 Tem 12:55 Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor
2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.
- 24.07.2022 24 Tem 10:13 Haftanın tarihine bakış
Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.
- 23.07.2022 23 Tem 21:40 Kurtulmuş: Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok" dedi.
- 23.07.2022 23 Tem 21:03 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Biz Iraklı yetkililerle bu olayın ortaya çıkarılması için her türlü bilginin, her türlü belgenin paylaşılması ve bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması için iş birliği yapmaya...
- 23.07.2022 23 Tem 17:59 Kurtulmuş: "Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için her türlü birikimimiz mevcuttur"
Burdur Kültür Merkezi açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
- 23.07.2022 23 Tem 08:45 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 22.07.2022 22 Tem 17:30 Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı
Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
- 22.07.2022 22 Tem 13:44 Mehmet Bekaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a Mektup: "Darbe Komisyonu Raporu'na İşlerlik Kazandırın ve Genel Kurul'da Görüşülmesini Sağlayın"Şülmesini...
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta; TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporuna işlerlik kazandırılması ve Genel Kurul’da görüşülmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. Bekaroğlu, Şentop'a "12 Temmuz 2017 tarihinde komisyon başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunduğu tarafınızca da yapılan açıklamada da kabul edilen söz konusu rapor bazı usul hükümlerinin arkasına sığınılarak 'tamamlanmadığı gerekçe gösterilerek' neden tarafınızca kamuoyuna açıklanmamaktadır? Neden Genel Kurul’da görüştürülmemektedir" diye sordu.
- 22.07.2022 22 Tem 11:55 Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kamp yaptığı Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
- 22.07.2022 22 Tem 10:47 Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla
açıklamalarda bulundu.
- 22.07.2022 22 Tem 10:39 Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var
açıklamalarda bulundu.
- 21.07.2022 21 Tem 19:08 TRAFİK BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI KAZALARINI PAYLAŞTI
EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 192 kişinin hayatını kaybettiği Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı.
- 21.07.2022 21 Tem 11:07 GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı
Türkiye'de tarım sezonunda yer alan 1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 9 aylık dönemde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 28 arttı.
- 21.07.2022 21 Tem 10:33 360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar
Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına 360 km uzaktan gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalelerinde bir evi yanmaktan kurtardı.
- 21.07.2022 21 Tem 09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
Kurban Bayramı'nda iki kez soyduğu Burdur Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine bayram sonu bir kez daha gelen hırsızın iş yerini bir kez daha soyması ve tuvaletini yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.07.2022 20 Tem 21:44 Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı...O anlar kamerada
Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı.
- 20.07.2022 20 Tem 18:46 Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Erdinç Sözer - Lucas Bigia
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, yarın baskılı oyunlarını sahaya yansıtarak sonuca gitmek istediklerini söyledi.
- 20.07.2022 20 Tem 17:56 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinler düzenledi.
- 20.07.2022 20 Tem 14:56 Son dakika haberi: İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haber: Burdur'da bayram tatili dolayısıyla kapalı olan iş yerine farklı günlerde gelen hırsızlık şüphelisinin dışarıda bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.07.2022 20 Tem 08:40 Peyzaj amaçlı 15 kökle lavanta üretimine başlayan Afşin Belediyesi hedef büyüttü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi lavanta üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.
- 20.07.2022 20 Tem 08:17 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 19.07.2022 19 Tem 12:47 Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor
A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü.
- 19.07.2022 19 Tem 10:47 Yabancılara konut satışında Antalya yine ikinci
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, Haziran 2022'de yabancılara konut satışında son 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.
- 19.07.2022 19 Tem 10:25 Denizlispor'da yeni görev dağılımı
Altaş Denizlispor yönetimi, kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.
- 18.07.2022 18 Tem 16:20 Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
- 18.07.2022 18 Tem 12:09 Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
- 18.07.2022 18 Tem 12:04 Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor
A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Burdur'da çok iyi bir çalışma ortamı bulduklarını belirterek, "10 günlük kamp ve oynayacağımız hazırlık maçları, ligdeki ilk maç öncesi son durumumuzu görmemize imkan sağlayacak" dedi.
- 17.07.2022 17 Tem 18:36 Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
- 17.07.2022 17 Tem 16:21 Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu
Emniyet'in 'Uçan Göz'ünü kadın pilot uçurdu Bayram tatilinin son günü tatilcilerin dönüşü havadan görüntülendi Tatilin ilk 4 gününde Muğla'ya 650 bin araç giriş yaptı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde karayollarındaki araç yoğunluğu kadın pilot eşliğinde havadan helikopter...
- 17.07.2022 17 Tem 15:13 Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı
Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı 6 ili birbirine bağlayan kavşakta zaman zaman yoğunluk oluştu Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculukları başladı.
- 17.07.2022 17 Tem 14:30 Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı
Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- 17.07.2022 17 Tem 11:00 Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı
Son dakika haberi: İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı.
- 17.07.2022 17 Tem 10:45 SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu
Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştuAdem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'un yeni transferlerinden Kenan Özer, geçen sezonun ilk yarısında formasını giydiği ve küme düşen Yeni Malatyaspor'da yönetimin...
- 17.07.2022 17 Tem 10:07 Haftanın tarihine bakış
Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.
- 16.07.2022 16 Tem 14:02 Burdur'daki 15 Temmuz Anmasına Katılan CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine Tepki Göstererek Alanı Terk Etti
Burdur'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’da yaptığı konuşma dev ekrana yansıtıldı. Törene katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve diğer partililer, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine tepki göstererek alanı terk etti.
- 16.07.2022 16 Tem 12:34 Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi
Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.
- 16.07.2022 16 Tem 10:43 Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünden, 2022 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı.