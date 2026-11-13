Burdur'da iki grubun kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Burdur'da iki grubun kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

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Burdur\'da iki grubun kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
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Burdur'da iki grup arasında gece saatlerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan üçü tedavinin ardından taburcu edilirken birinin tedavisi sürüyor, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi 26005 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sağlık durumları iyi olan S.Ç., D.U. ve E.A. yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken H.D.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla bağlantılı oldukları değerlendirilen G.A. (44) ve M.A.'yı (40) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaBurdurGüncelSon Dakika

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