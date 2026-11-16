Burdur Bucak\'ta gece iki eve de sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde iki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evlerde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve M.A.'ya ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin iki eve de sirayet etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki evde de maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.