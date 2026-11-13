Burdur'da iki grup bıçakla birbirine girdi, 4 kadın yaralandı; 2 kişi gözaltında. - Son Dakika
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Burdur'da iki grup bıçakla birbirine girdi, 4 kadın yaralandı; 2 kişi gözaltında.

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Burdur\'da iki grup bıçakla birbirine girdi, 4 kadın yaralandı; 2 kişi gözaltında.
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Burdur\'da iki grup bıçakla birbirine girdi, 4 kadın yaralandı; 2 kişi gözaltında.
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Burdur merkez Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 4 kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 1'i kadın 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Burdur merkez Karasenir Mahallesi 26005 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sıla Ç. (21), Derya U. (19), Hanım D. (17) ve Esra A. (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Gül A. (44) ve Müslüm A. (40), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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