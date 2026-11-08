Burdur'da YENİ Parti ön seçiminde şeker hastası üye hastaneden gelip oy kullandı - Son Dakika
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Burdur'da YENİ Parti ön seçiminde şeker hastası üye hastaneden gelip oy kullandı

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Burdur\'da YENİ Parti ön seçiminde şeker hastası üye hastaneden gelip oy kullandı
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Burdur\'da YENİ Parti ön seçiminde şeker hastası üye hastaneden gelip oy kullandı
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YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı öncesinde Burdur'da düzenlenen genel başkanlık ön seçiminde, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden gelen bir üye oy kullandı. Elindeki sargı beziyle sandık başına gelen üye, vazifesini yerine getirdiğini söyledi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı öncesinde Burdur'da gerçekleştirilen genel başkanlık ön seçiminde İsmail Korkmaz, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden gelerek oyunu kullandı.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayı öncesinde genel başkanlık için düzenlenen üye bazlı ön seçim kapsamında Burdur'da da parti üyeleri sandık başına gitti. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 3 bin sandığın kurulduğu ön seçimde, Burdur il başkanlığı ve merkez ilçe başkanlığı binası ile ilçe teşkilatlarında oy verme işlemleri devam ediyor.

Burdur'daki oy verme işlemleri sırasında şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören İsmail Korkmaz da oy kullanmak için hastaneden geldi. Elindeki sargı beziyle sandık başına gelen Korkmaz, oyunu kullandı. Korkmaz, hastaneden geldiğini belirterek vazifesini yaptığını ifade etti.

Ön seçimde mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yer alırken, 5 Kasım 2026 tarihine kadar partiye üye olanlar oy kullanabiliyor. Oy verme işlemleri saat 19.00'da sona erecek.

DÜNDAR: "TÜRK SİYASETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR"

YENİ Parti Burdur İl Başkanı İsmail Dündar, ön seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye siyasetinde ilk defa bir genel başkanı parti üyeleri seçecek. Türk siyaseti için çok önemli bir konu bu ve çok önemli bir karardır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bir Türkiye partisi olduğumuzu, Türk siyasetine damga vurduğumuzu bütün Türkiye gördü. Bugün genel başkanımızı ön seçimle seçeceğiz. Önümüzdeki hafta ayın 14-15'inde büyük kurultayımızla da sayın genel başkanımız yeni kadrolarla iş başına geçecek. Burdur'da bütün ilçelerimizde tüm parti üyelerimizin katılımıyla sabah saat 08.00'dan akşam 19.00'a kadar oy kullanma işlemlerimiz devam edecek. Tüm parti üyelerimizi oy kullanmaya bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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