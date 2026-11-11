Ağar, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 413 milyar dolara vardığını söyledi

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Hizmetler ihracatına yönelik beklentimizle birlikte ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 413 milyar doları bularak Orta Vadeli Program hedefimiz olan 410 milyar doları yıl bitmeden yakaladığımızı, hatta geçtiğimizi görüyoruz." dedi.

Ağar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde, Batı Akdeniz'in üretim ve ihracat gücünü oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta'nın başarılarını, bu başarılara emek veren firmaların birikimlerini taçlandıracaklarını söyledi.

Antalya'nın turizmde bir dünya markası olduğuna işaret eden Ağar, "Yılın ilk 9 ayında ülkemize gelen her 10 yabancı ziyaretçiden 3'ünü ağırlayan Antalya, bugünlerde dünyanın gözünün çevrildiği COP31 İklim Zirvesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Turizmin yanında yaş meyve sebze, madencilik ve doğal taş, mobilya, kağıt ve orman ürünleriyle kimya sanayisinde öne çıkan ilimiz, gelişmiş lojistik imkanlarıyla da bölgesine büyük bir güç vermektedir." diye konuştu.

Küresel ticarette jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, artan korumacılık, yükselen enerji ve navlun maliyetlerinin dünya ticaretini ve ülke ekonomilerini baskı altında tuttuğunu dile getiren Ağar, tüm bu olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisinin 6 yıldır kesintisiz büyüdüğünü ve ihracatın da her şeye rağmen dirençli duruşunu koruduğunu ifade etti.

Ağar, bu yılın 10 ayında mal ihracatının yüzde 5,5 artışla 236 milyar 800 milyon dolara, yıllıklandırılmış olarak ise tarihin en yüksek seviyesi olan 285 milyar 600 milyon dolara ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

"Hizmetler ihracatına yönelik beklentimizle birlikte ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 413 milyar doları bularak Orta Vadeli Program hedefimiz olan 410 milyar doları yıl bitmeden yakaladığımızı, hatta geçtiğimizi görüyoruz. Antalya, Isparta ve Burdur illerimizi kapsayan Batı Akdeniz bölgesi, tarımdan sanayiye uzanan güçlü üretim yapısı, sağladığı istihdam olanakları ve artan katma değerli ihracatıyla ülke ekonomimize katma değer katkılar sunuyor. Nitekim 3 ilimizin toplam ihracatı merkez illeri istatistik sistemine göre 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artarak 3,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde Antalya 2,8 milyar dolar, Isparta 319 milyon dolar, Burdur ise 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bölge ihracatının ülkemiz ihracatı içindeki payı da yüzde 1,29'dan yüzde 1,41'e yükselmiştir. Antalya'nın tarım ürünleri ihracatında yaş meyve sebze ürünlerinin ağırlığı dikkati çekiyor."

Ağar, hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar her aşamada ihracatçılara destek olmayı devam edeceklerini söyledi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can da 9-20 Kasım'da Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31'i bölgenin tanıtımı ve sürdürülebilir üretim farkındalığı açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Birlik olarak AR-GE projeleri, ticari heyetler ve fuar katılımlarıyla firmaların bu değişime uyum sağlamasını desteklediklerini dile getiren Can, "Yaş meyve sebzeden mermere, mobilyadan gıdaya, süt ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok sektörde çalışıyoruz. 2026'da Almanya, Fas, Türkmenistan, Çin, Macaristan, Çekya, Slovakya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede ticari heyetler ve fuar faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu çalışmaları artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından farklı sektörlerde en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.