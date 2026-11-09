Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kerim Oymak'ın (16) kullandığı 15 RA 044 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında G.C. (20) idaresindeki 15 AEF 046 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Oymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklette bulunan B.E. (16) ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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