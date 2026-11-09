Burdur\'da iki aracın çarpıştığı kazada alkollü sürücü dahil 5 kişi hafif yaralandı

Burdur'da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında iki araç çarpışırken 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya - Burdur Kara yolu Antalya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli D. (57) idaresindeki 15 NB 638 plakalı hafif ticari araç, dönel kavşaktan Burdur merkez istikametine dönmek istediği sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne seyreden Abdullah A. (24) yönetimindeki 07 AZG 550 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Veli D.ve Abdullah A.ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet B. (67), Melike A. (24) ve Tuğba A. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yapılan kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Veli D.'nın 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.