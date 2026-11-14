Burdur'da 4 kadının yaralandığı bıçaklı kavga soruşturmasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da 4 kadının yaralandığı bıçaklı kavga soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

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Burdur\'da 4 kadının yaralandığı bıçaklı kavga soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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Burdur\'da 4 kadının yaralandığı bıçaklı kavga soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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Burdur merkez Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü; biri 17 yaşında 4 kadın yaralandı. Soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, biri 17 yaşında 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi 26005 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sıla Ç. (21), Derya U. (19), Hanım D. (17) ve Esra A. (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kavgada kullanılan sopa ve bıçaklar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında M.A., D.U. ve G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, D.U. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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