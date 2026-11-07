18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Burdur-Antalya yolunda bariyerlere çarpıp hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Burdur-Antalya yolunda bariyerlere çarpıp hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Burdur-Antalya yolunda bariyerlere çarpıp hafif yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Burdur-Antalya yolunda bariyerlere çarpıp hafif yaralandı
Haber Videosu

Burdur-Antalya karayolunda gece saatlerinde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi G. (18) idaresindeki 15 AU 339 plakalı Tofaş marka otomobil, Bucak ilçesinden Burdur istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sol ön kısmında hasar oluşurken, ehliyetsiz sürücü Abdi G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Burdur Devlet Hastanesi3. SayfaOtomobilAntalyaBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
09:41
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
09:34
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Burdur-Antalya yolunda bariyerlere çarpıp hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android