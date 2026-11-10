Burdur Gölhisar'da otomobille çarpışan motosikletteki lise öğrencisi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'da otomobille çarpışan motosikletteki lise öğrencisi yaşamını yitirdi

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Burdur Gölhisar\'da otomobille çarpışan motosikletteki lise öğrencisi yaşamını yitirdi
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Burdur Gölhisar'da dün akşamüzeri otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olan lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada motosikletteki 16 yaşındaki B.E. yaralandı ve Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak (16) hayatını kaybetti, beraberindeki B.E. (16) ise yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde, dün akşamüzeri meydana gelen kazada, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak yönetimindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, G.C. yönetimindeki 15 AEF 06 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet yakındaki bir evin bahçesinde park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, motosikletin sürücüsü Kerim Oymak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan beraberindeki B.E. (16) ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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