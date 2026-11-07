Burdur Bucak'ta kaldırım taşına çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
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Burdur Bucak'ta kaldırım taşına çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü öldü

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Burdur Bucak\'ta kaldırım taşına çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü öldü
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Burdur'un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde 21 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan motosiklet kaldırım bordür taşına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, cenazesi morga götürüldü ve tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin kaldırım taşına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Bucak Belediyesi Tır ve Kamyon Garajı istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırım bordür taşına çarparken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Kirişcan'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaOtomobilBurdurGüncelBucakSon Dakika

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