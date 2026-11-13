Burdur'da ortaokul öğrencisi kızını takip ettiği iddia edilen kişiyi yakalayan baba, onu darbedip polise haber verdi - Son Dakika
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Burdur'da ortaokul öğrencisi kızını takip ettiği iddia edilen kişiyi yakalayan baba, onu darbedip polise haber verdi

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Burdur\'da ortaokul öğrencisi kızını takip ettiği iddia edilen kişiyi yakalayan baba, onu darbedip polise haber verdi
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Burdur'da evine dönen ortaokul öğrencisi bir kıza sözlü tacizde bulunduğu ve sokağına kadar peşinden gittiği iddia edilen 30 yaşındaki R.A., kızın anlattıkları üzerine harekete geçen babası tarafından sokakta yakalanıp darbedildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli, babanın ihbarıyla gelen polis tarafından gözaltına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.

EVİNİN SOKAĞINA KADAR TAKİP ETTİ

Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti.

BABA SOKAKTA YAKALADI

Kızının durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp darbetti, ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaİncelemeBurdurGüncelSon Dakika

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