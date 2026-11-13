Burdur\'da ortaokul öğrencisi kızını takip ettiği iddia edilen kişiyi yakalayan baba, onu darbedip polise haber verdi

BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.

EVİNİN SOKAĞINA KADAR TAKİP ETTİ

Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti.

BABA SOKAKTA YAKALADI

Kızının durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp darbetti, ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.