Burdur'da Atatürk'ün vefatının 88. yılında panoya vatandaşlar özlem notları bıraktı - Son Dakika
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Burdur'da Atatürk'ün vefatının 88. yılında panoya vatandaşlar özlem notları bıraktı

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Burdur\'da Atatürk\'ün vefatının 88. yılında panoya vatandaşlar özlem notları bıraktı
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Burdur\'da Atatürk\'ün vefatının 88. yılında panoya vatandaşlar özlem notları bıraktı
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Burdur Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla İstasyon Caddesi'ne anma panosu kurdu. Caddeden geçen her yaştan vatandaş, panoya bıraktığı kısa notlarla Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı, minnet ve özlemi dile getirdi.

(BURDUR)- Burdur'da vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla İstasyon Caddesi'ne kurulan anma panosuna bıraktıkları notlarla Atatürk'e duydukları özlemi ve düşüncelerini dile getirdi.

Burdur Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında İstasyon Caddesi'ne anma panosu kurdu. Caddeden geçen her yaştan vatandaş, panoya bıraktıkları kısa notlarda Atatürk'e duydukları sevgi, saygı, minnet ve özlemi ifade etti. Bazı vatandaşlar ise mesajlarında "Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma" kararlılıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkBurdur BelediyesiKültür SanatBurdurGüncelSon Dakika

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