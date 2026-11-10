Burdur\'da Atatürk\'ün vefatının 88. yılında panoya vatandaşlar özlem notları bıraktı

(BURDUR)- Burdur'da vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla İstasyon Caddesi'ne kurulan anma panosuna bıraktıkları notlarla Atatürk'e duydukları özlemi ve düşüncelerini dile getirdi.

Burdur Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında İstasyon Caddesi'ne anma panosu kurdu. Caddeden geçen her yaştan vatandaş, panoya bıraktıkları kısa notlarda Atatürk'e duydukları sevgi, saygı, minnet ve özlemi ifade etti. Bazı vatandaşlar ise mesajlarında "Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma" kararlılıklarını dile getirdi.