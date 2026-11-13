Burdur Gölhisar'da MYO'nun temeli atıldı, Kurtulmuş Boşnaklara vatandaşlığı anlattı - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'da MYO'nun temeli atıldı, Kurtulmuş Boşnaklara vatandaşlığı anlattı

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IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Burdur Gölhisar'da düzenlenen MYO temel atma törenine katıldı. Kurtulmuş, Bosna Hersek'te geçen yıl kurdukları tıp fakültesini anarak Avusturya ve Almanya'nın Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunduğunu söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, "Avusturya ve Almanya, Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunuyor. O coğrafyaların bizim olarak kalması lazım. Onun için oralarda Tıp Fakültesi açtığım zaman çok sevindim." dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksek Okulu'nun temel atma törenine katılan Kurtulmuş, ilçenin doğup büyüdüğü yerler olduğunu ve üniversiteye kadar burada yaşadığını, ilçeyle bağını koparmadığını söyledi.

Eşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi gezilere başladığında bu çevrenin az yatırım aldığını gördüğünü belirten Kurtulmuş, "Bu, beni biraz daha buralara hizmeti öncelemem doğrultusunda motive etti. Hamdolsun çok güzel zamanlara geldik. Çok iyi bir seviyeye gelmiş üniversite. Tıp fakültesinin kurulması çok önemli." diye konuştu.

Bosna Hersek'te geçen yıl Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kurduklarını anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Oraların bizim şehirlerimize benzeyen bir coğrafyası var. Oralarda bir şeyler yapmazsak avucumuzdan kayıp gidecek. Bir zamanlar nasıl gurbetçiler Gölhisar'dan Viyana'ya giderdi, hala orada yerleşik birçok gurbetçi var biliyorum. Şimdi Avusturya ve Almanya Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunuyor. O coğrafyaların bizim olarak kalması lazım. Onun için oralarda tıp fakültesi açtığım zaman çok sevindim." değerlendirmesini yaptı.

Üniversitelerin belirli bir alanda ihtisas üniversitesi olmasıyla önlerinin açılacağını belirten Sevgi Kurtulmuş, Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nun uluslararası öğrencilere de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kurtulmuş, "Kibyra Antik Kenti'yle çok güzel bir coğrafyada ve tarih havzasında oturuyoruz. Etrafımız çok güzel dağları, ovaları, gölü var. Buraların gelişmemesi için, öne geçmemesi için hiçbir sebep yok. Rektör hocamız, idarecilerimiz çok fazla gayret sarf ediyor." ifadesini kullandı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nda 3 bin 500 öğrencinin olduğunu belirtti.

Son iki yıl içerisinde açılan 5 yeni programla, 20 yeni akademik personelle Gölhisar'da öğrenci sayısının yüzde 10 arttığını anlatan Dalgar, şunları söyledi:

"Üniversitemizin bölgesel kalkınma misyonunu artık yerele ve ilçelerimize de yaymaya başladık. Bu anlamda Gölhisar ilçemize Akıllı Sera Teknolojileri programı bu yıl öğrenci almaya başladı. Seracılık bölgesi Gölhisar olduğu için. Karbon Emisyon ve Çevre ile ilgili programlar yine Gölhisar'da açıldı. Yeni programların açılmasıyla birlikte artık Gölhisar'da 75 akademik personelimiz var."

Konuşmaların ardından Gölhisar Meslek Yüksek Okulu'nun temeli atıldı.

Kaynak: AA
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