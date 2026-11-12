Burdur Bucak'taki Anbahan köyünde 62 gönüllü, 12 ailenin zeytinini ücretsiz topladı - Son Dakika
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Burdur Bucak'taki Anbahan köyünde 62 gönüllü, 12 ailenin zeytinini ücretsiz topladı

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Burdur Bucak\'taki Anbahan köyünde 62 gönüllü, 12 ailenin zeytinini ücretsiz topladı
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Anbahan köyünde, farklı illerden gelen 62 kişilik gönüllü ekip 12 ailenin zeytin hasadını ücretsiz gerçekleştirdi. Ekip, köyde çadırlarda 4 gün konaklayıp özellikle 65 yaş üstü vatandaşların bahçelerinde çalıştı ve karşılığında ücret almadı.

Türkiye'nin farklı illerinden Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Anbahan köyüne gelen 62 gönüllü, yaşlı ve hasat için desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların zeytinlerini ücretsiz topladı.

Anbahan köyünde yaşayan Ömer Özcan, daha önce deprem bölgesinde zeytin hasadına destek veren gönüllü ekibi köylerine davet etti.

Davet üzerine Manisa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Aydın, Bartın ve Edirne başta olmak üzere farklı illerden gelen yaklaşık 62 kişilik ekip, köyde kurdukları çadırlarda 4 gün konakladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 12 ailenin zeytin hasadına destek veren gönüllüler, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların bahçelerinde çalışma yaptı. Gönüllüler, emekleri karşılığında herhangi bir ücret almadı.

"Zeytin toplamak bizim için bir nevi meditasyon"

Özgür İstanbul Yürüyüş Grubu'nun lideri Zuhal Tören, AA muhabirine, geçen yıl Hatay'da depremzedelerin zeytin hasadına da gönüllü olarak katıldıklarını söyledi.

Projeye dağ yürüyüşü ve dağcılıkla ilgilenen aralarında sporcuların da bulunduğu gönüllülerin katıldığını belirten Tören, şunları kaydetti:

"Anbahan köyünde köylülerimize destek vermek istiyoruz. Tamamen bir sosyal proje. Destek amaçlı gönüllülük esasına dayanıyor. Bu coğrafya çok güzel, burada bulunmak bizi de mutlu etti. Zeytin toplamak bizim için bir nevi meditasyon. Biz zeytin toplarken çok mutlu oluyoruz ve devamlı da yapmak istiyoruz."

Ömer Özcan da emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü, köyün tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu tür projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmaların tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Özcan, "Bahçe sahipleri misafirlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyor. Onlar da canla başla, ellerinden geldiğince zeytin topluyor. Burada bizim amacımız 65 yaş üzerindeki, bahçesindeki zeytinleri toplayamayan insanlara yardım etmek." dedi.

Emekli öğretmen Celalettin Örgün ise etkinliğe Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katıldığını belirterek, bu tür projeler sayesinde yeni dostluklar kurduklarını söyledi.

Geçen yıl depremzedelere yardım etmek için Hatay'a gittiklerini aktaran Örgün, "Şu an 900 rakımlı bir yerdeyiz. Burada zeytin olacağını düşünmemiştim ama baktım çok güzel zeytin olmuş. Biz buraya Zuhal Hanım'ın tavsiyesiyle geldik. Geçen yıl depremzedelere yardım için gitmiştik. Orada da çok güzel dostluklar edindik." diye konuştu.

Zeytin bahçesi sahibi Zehra Arslan da gönüllülerin desteği sayesinde hasadını gerçekleştirebildiğini, yardımları olmasaydı zeytinlerini toplamak için iş gücü bulmakta zorlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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