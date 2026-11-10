Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Gölhisar\'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün akşam otomobilin sola dönüş yaptığı sırada motosikletin çarpması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki 16 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki genç ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Oymak (16) idaresindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde bulunan Gökhan C. (20) yönetimindeki 15 AEF 046 plakalı otomobile, otomobilin sola dönüş yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kerim Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Bedirhan E. (16) ağır yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Oymak'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Gökhan C. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletGölhisar3. SayfaBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
ABD’den İsrail’e silah kararı Dikkat çeken kararı duyurdular ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 09:55:50. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android