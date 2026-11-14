Burdur'da AGD üyeleri Gazze'deki okul saldırılarına 24 saatlik nöbetle dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da AGD üyeleri Gazze'deki okul saldırılarına 24 saatlik nöbetle dikkat çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur\'da AGD üyeleri Gazze\'deki okul saldırılarına 24 saatlik nöbetle dikkat çekiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AGD Burdur Şubesi, Gazze'deki okullara yönelik saldırılara dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda 24 saatlik 'İnsanlık Nöbeti' başlattı. Meydana temsili okul sırası, top ve taşlar konuldu; Harun Bilgiç uluslararası kamuoyuna Gazze'yi gündemde tutma çağrısı yaptı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şubesi, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik "İnsanlık Nöbeti" başlattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, Gazze ve Filistin'deki okullara yönelik saldırılara dikkati çekmek için alana temsili okul sırası, top ve taşlar yerleştirdi.

Dernek adına basın açıklaması yapan müezzin Harun Bilgiç, Gazze'de yaşananlara karşı insanlığın vicdanına seslenmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Dünyanın sessizliğe gömmek istediği çocukların çığlığına ses olmak istediklerini belirten Bilgiç, "Gazze'de yalnızca insanlar ölmüyor. İnsanlığın vicdanı, adaletin itibarı ve uluslararası hukukun inandırıcılığı da enkaz altında kalıyor. Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşı, kağıdı enkaz, kelimeleri ise Gazze'nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır." dedi.

Gazze'de yaşananların rakamlara sığdırılamayacak bir felaket olduğunu vurgulayan Bilgiç, çocukların, annelerin ve babaların yaşadığı acılara dikkati çekti.

Gazze'de çocukların yalnızca bombalarla değil, açlık, susuzluk, soğuk ve tedavi imkanlarından yoksun bırakılmaları nedeniyle de hayatını kaybettiğini ifade eden Bilgiç, "Bir daha annesinin sesini duyamayacak çocuklardan, evladının kokusunu enkazın altında arayan annelerden, bir lokma ekmeği çocukları arasında paylaştırırken kendi açlığını unutan babalardan söz ediyoruz. Oyuncakları olması gereken yaşta kefenlerle tanışan yavrulardan söz ediyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, uluslararası kamuoyuna Gazze'yi gündemde tutma ve mazlumların yanında yer alma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanıİnsan HaklarıSivil ToplumOrta DoğuGüncelBurdurGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
15:48
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda Yürekler bir kez daha dağlandı
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 15:58:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur'da AGD üyeleri Gazze'deki okul saldırılarına 24 saatlik nöbetle dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android