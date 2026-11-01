Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

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Yunanistan\'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
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Yunanistan\'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
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Yunanistan Kadınlar Basketbol Ligi'nde Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan derbiye Türk başantrenör Selen Erdem damga vurdu. Hakemin kararına sinirlenen Erdem, saha kenarında sert itirazlarda bulununca üst üste iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Öfkesine hakim olamayan Türk çalıştırıcı, ceketini çıkarıp yedek kulübesine fırlattı.

Yunanistan Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Panathinaikos'un Türk başantrenörü Selen Erdem ile hakemler arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın son çeyreğinin başında takımının oyuncusu Bezenti'ye faul yapıldığını düşünen Erdem, oyunun devam etmesine sert tepki gösterdi.

ÜST ÜSTE İKİ TEKNİK FAUL ALDI

Hakemlere yönelik itirazlarını sürdüren Selen Erdem, önce teknik faulle cezalandırıldı. Ancak bu kararın ardından da tepkisini devam ettiren Türk başantrenöre ikinci teknik faul verildi.

Üst üste gelen iki teknik faulün ardından Erdem, karşılaşmadan ihraç edildi. Olayın yaşandığı sırada son periyodun bitimine 9 dakika 49 saniye kalmıştı ve Olympiakos 60-46 öndeydi.

CEKETİNİ ÇIKARIP FIRLATTI

İhraç kararının ardından sinirlerine hakim olamayan Selen Erdem, ceketini çıkararak Panathinaikos yedek kulübesine fırlattı.

Hakemlere yönelik tepkisini sürdürerek soyunma odasına giden Erdem'in yerine maçın kalan bölümünde yardımcısı Antonis Botis takımı yönetti. Karşılaşma Olympiakos'un 89-63'lük üstünlüğüyle sona ererken Panathinaikos, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Selen Erdem, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla da dikkat çekti. Türk başantrenör, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdilik susuyorum. Ama inanın bana, bütün cevaplarımı size tam olarak ne zaman vereceğimi biliyorum!!!" ifadelerini kullandı. Erdem'in bu sözleri, derbide yaşanan hakem tartışmalarının ardından geldi.

"DİŞİ FATİH TERİM" BENZETMESİ YAPILIYOR

Saha kenarındaki hırslı tavırları ve topuklu ayakkabılarıyla tanınan Selen Erdem, daha önce kendisine yapılan "Dişi Fatih Terim" benzetmesiyle de dikkat çekmişti.

Türk çalıştırıcının Olympiakos derbisindeki tepkisi, Yunanistan'ın yanı sıra Bosna Hersek ve Sırbistan basınında da haber oldu.

PanathinaikosOlympiakos FCSelen ErdemYunanistanBasketbolHakimSporSon Dakika

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