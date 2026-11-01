Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor

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Görüntü Türkiye\'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
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Görüntü Türkiye\'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
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Cadılar Bayramı kutlamasında bir doktorun, kan lekelerini andıran kırmızı izlerle kaplı önlük giyerek iki kadının boynuna bıçak dayıyormuş gibi poz vermesi tepki çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, kadına yönelik şiddetin şaka ve eğlence adı altında normalleştirilmesi tartışmasını beraberinde getirdi. İnsan hayatını korumakla görevli bir hekimin sergilediği davranış, "Kadına şiddetin şakası olmaz" tepkilerine neden oldu.

Cadılar Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir kutlamada kaydedilen görüntülerde, bir doktorun iki kadınla birlikte şiddet içerikli bir sahneyi canlandırdığı görüldü.

Üzerinde kan lekesi görünümü verilmiş beyaz bir önlük bulunan kişi, elindeki bıçağı kadınların boyun hizasına götürerek poz verdi. Emrullah Erdinc'in haberine göre kutlama sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KADINA ŞİDDETİN ŞAKASI OLMAZ"

Görüntülerdeki davranış, kadına yönelik şiddetin şaka ve eğlence konusu yapılması nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Özellikle kişinin doktor olduğu yönündeki bilgi, tartışmaları artırdı. İnsan hayatını korumakla görevli bir hekimin şiddeti çağrıştıran böyle bir davranış sergilemesinin düşündürücü olduğu ifade edildi.

Cadılar BayramıKadına şiddetCep TelefonuTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Yakıştı mı şimdi bu kadar okumaya Dr ünvanı almaya .. 5 2 Yanıtla
    Emrah Aydin Emrah Aydin:
    adam dininin gereğini atalarının geleneğini yaşatıyor. biz atalarımızdan kalan miras ile bunlarıda kucaklayıp birlikte yaşıyor. 2 2
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Biyle itici adetleri niyw kutlarlae anlamasi guc demekki herkes oksijenli ortamda yetismiyor 4 1 Yanıtla
    Kanuss Kanuss:
    Sanane birader insanların kutlamasından.. 0 2
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    a haber= son dakika 1 1 Yanıtla
  • FLOZOF FLOZOF:
    Fon vurgunları da parayı eziyor Birisi çıkmış diyor ki Benim çocuğumu tutuklayacak daha anasının karnından doğmadı!!! 1 0 Yanıtla
  • Fatih Sarı Fatih Sarı:
    Dr olmuş adam olamamış 0 0 Yanıtla
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