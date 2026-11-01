Görüntü Türkiye\'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor

Cadılar Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir kutlamada kaydedilen görüntülerde, bir doktorun iki kadınla birlikte şiddet içerikli bir sahneyi canlandırdığı görüldü.

Üzerinde kan lekesi görünümü verilmiş beyaz bir önlük bulunan kişi, elindeki bıçağı kadınların boyun hizasına götürerek poz verdi. Emrullah Erdinc'in haberine göre kutlama sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KADINA ŞİDDETİN ŞAKASI OLMAZ"

Görüntülerdeki davranış, kadına yönelik şiddetin şaka ve eğlence konusu yapılması nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Özellikle kişinin doktor olduğu yönündeki bilgi, tartışmaları artırdı. İnsan hayatını korumakla görevli bir hekimin şiddeti çağrıştıran böyle bir davranış sergilemesinin düşündürücü olduğu ifade edildi.