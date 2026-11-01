Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu - Son Dakika
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Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

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Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood\'un son durumu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Liverpool karşılaşmasına hazırlanan Fenerbahçe’de, İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood’un sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Liverpool karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de, İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood’un sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYAMADI

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de Göztepe’ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede kadroda yer alamamıştı. Dev maç öncesi durumu merak konusu olan oyuncudan olumlu haber geldi.

Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

DEV MAÇA YETİŞİYOR

Sağlık durumu hızla iyiye giden Mason Greenwood’un iyileştiği ve Liverpool maçına hazır olacağı öğrenildi. İngiliz futbolcunun takıma dönüşü, kritik sınav öncesinde teknik heyetin hücum hattındaki elini güçlendirecek.

Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar LigiMason GreenwoodFenerbahçeLiverpoolFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri Sabri:
    grenvood oynasa ne omur oynamasa ne olur sanki bi tel o eksik takım ucuyor 0 0 Yanıtla
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