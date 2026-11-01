Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu'nda sürenin 2,5 saatten 36 dakikaya ineceğini söyledi - Son Dakika
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Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu'nda sürenin 2,5 saatten 36 dakikaya ineceğini söyledi

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Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu\'nda sürenin 2,5 saatten 36 dakikaya ineceğini söyledi
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Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu\'nda sürenin 2,5 saatten 36 dakikaya ineceğini söyledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu tamamlandığında mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahatin 36 dakikaya ineceğini bildirdi. Otoyol sayesinde seyahat süresi 114 dakika kısalacak ve yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyol sayesinde seyahat süresinin 114 dakika kısalacağını belirterek yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirtti. Antalya-Alanya Otoyolu'nun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

"Toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz"

Otoyolun Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını belirten Uraloğlu, ana gövdenin her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildiğini bildirdi. Uraloğlu, "84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini kaydetti.

"Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık"

Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Uraloğlu, "Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık. 3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, proje kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek"

Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinde önemli kısalma sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek" dedi.

Uraloğlu, otoyol sayesinde mevcut güzergahtaki seyahat süresinin 114 dakika azalacağını belirterek özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"Yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

Antalya-Alanya Otoyolu'nun sağlayacağı ekonomik kazanımlara da değinen Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA
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