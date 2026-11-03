EPDK kararı aidatları vuracak mı? Yavuzyılmaz'dan ortak sayaç faturası uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

EPDK kararı aidatları vuracak mı? Yavuzyılmaz'dan ortak sayaç faturası uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EPDK kararı aidatları vuracak mı? Yavuzyılmaz\'dan ortak sayaç faturası uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apartman, site ve kooperatiflerde asansör, hidrofor ve merdiven otomatı gibi ortak kullanım alanlarının elektrik faturalarına 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 82 ile 104 arasında zam geleceği iddia edildi. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu yıl 9 bin 864 TL ortak elektrik bedeli ödeyen bir apartmanın gelecek yıl aynı tüketime 20 bin 112 TL ödeyeceğini savundu ve artışın aidatlara yansıyacağını söyledi.

(ANKARA) -

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla 1 Ocak 2027'den itibaren apartman ve sitelerin ortak alan elektrik faturalarına yüzde 82 ile yüzde 104 arasında zam geleceğini öne sürdü. 

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, apartman, kooperatif ve sitelerin ortak kullanım alanlarındaki elektrik tüketimine ilişkin yeni düzenlemeyi gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

APARTMAN AİDATLARINA GİZLİ ELEKTRİK ZAMMI

"Tüm apartman sakinlerinin dikkatine! Apartman aidatlarına gizli elektrik zammı geliyor! EPDK'nın aldığı kararla, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere; Apartman, kooperatif ve sitelerin, 2026 yılında ortak kullanımda (merdiven otomatı, asansör, hidrofor) tükettikleri elektrik miktarı toplamı 3 bin kilovatsaat ile 4 bin kilovatsaat arasındaysa; Yani yıllık elektrik faturası toplamı 9.864 TL ile 14.712 TL arasındaysa; Ortak elektrik sayaçlarının faturalarına yüzde 104 ile yüzde 82 arasında zam yapılacak!

AYNI TÜKETİM İÇİN İKİ KAT FATURA İDDİASI

Bu zamlar da doğrudan apartman aidatlarına yansıtılacak. 2026 yılında ortak elektrik sayacı faturası toplamı 9.864 TL olan bir apartman, 2027 yılında aynı elektrik tüketimi için 20.112 TL ödeyecek. Yapılacak zam oranı: yüzde 104. 2026 yılında toplam 14.712 TL gelen fatura ise, 2027 yılında 26.808 TL'ye çıkacak. Yapılacak zam oranı: yüzde 82. Sonuç: AKP'nin elektrik zammı sadece konutların faturalarını değil aynı zamanda apartman aidatlarını da vuracak!"

Kaynak: ANKA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuDeniz YavuzyılmazMilletvekiliYeni PartiZonguldakPolitikaEkonomiGüncelZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
Liverpool’un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:31
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 23:57:17. #7.13#
SON DAKİKA: EPDK kararı aidatları vuracak mı? Yavuzyılmaz'dan ortak sayaç faturası uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android