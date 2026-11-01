Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı - Son Dakika
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Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı

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Amedspor\'dan Eyüpspor\'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
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Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1 yendi. Amedspor'da hat-trick yapan Samuel Ballet, kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Amedspor, taraftarı önünde sergilediği etkileyici performansla sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

AMEDSPOR İLK YARIDA FIRTINA GİBİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Amedspor, 13. dakikada Ermal Krasniqi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Samuel Ballet, 42. dakikada skoru 3-0’a getirerek takımını soyunma odasına rahat bir üstünlükle taşıdı.

Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> maçında cezalı

BALLET'DEN HAT-TRICK

İkinci yarıya da etkili başlayan Amedspor'da Samuel Ballet, 51. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü ağlara gönderdi. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi ile durumu 4-1'e getirerek farkı azaltmaya çalışsa da üstünlüğünü koruyan Diyarbakır temsilcisi, 83. dakikada Samuel Ballet’nin penaltıdan attığı golle skoru 4-1 yaptı. Ballet bu golle hat-trick yaptı. 

Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı

BALLET KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hat-trick yapan Samuel Ballet, mücadelenin 90+1'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İsviçreli oyuncu, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte iç sahada 6'da 6 yapan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amedspor, puanını 23'e yükseltti ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Amedspor, gelecek hafta lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. 

GalatasarayEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • cemil adıyaman cemil adıyaman:
    özellikle kırmızı kart goaterdiler ki gs macimda oynamasın yapı devam 6 5 Yanıtla
  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    başarılar Amed yapıyı herkes gördü. 5 2 Yanıtla
  • Mevlan V Mevlan V:
    Ne gerek vardı kırmızı karta zaten 3 gol atmışsın. 4 1 Yanıtla
  • fidanhamit123 fidanhamit123:
    hayır 0 1 Yanıtla
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