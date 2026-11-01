Şanlıurfa'da motosikletinin hakimiyetini kaybeden öğretmen 29'unda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da motosikletinin hakimiyetini kaybeden öğretmen 29'unda hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantısında motosikletiyle ilerleyen 29 yaşındaki öğretmen, direksiyon kontrolünü yitirince bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamayan öğretmen yaşamını yitirdi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında meydana geldi. Plakası belirlenmeyen motosikletiyle seyir halinde olan 29 yaşındaki öğretmen Ali Fırat Dilsiz, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Dilsiz'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç, olay yerinde öğretmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Şanlıurfa Konuklu Mavi Vatan İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Fırat Dilsiz'in acı haberi, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiŞanlıurfaİnceleme3. SayfaEğitimGüncelSon Dakika

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