Salah'a bomba talip: Anında reddetti - Son Dakika
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Salah'a bomba talip: Anında reddetti

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Salah\'a bomba talip: Anında reddetti
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Salah\'a bomba talip: Anında reddetti
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ın Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ı transfer etmek için yıllık 25 milyon Euro maaş teklifi sunduğu ancak Mısırlı oyuncunun bu teklifi direkt olarak reddettiği belirtildi.

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor.

ARABİSTAN'DAN SALAH'A 25 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab’ın, tecrübeli hücum oyuncusunu kadrosuna katabilmek adına yıllık 25 milyon Euro garanti maaş içeren astronomik bir teklif sunduğu belirtildi.

Salah'a bomba talip: Anında reddetti

ANINDA REDDETTİ

Ancak bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı, Al Shabab cephesinden gelen bu devasa rakamı değerlendirmeye dahi almadan doğrudan geri çevirdi. Trabzonspor’da kalmak isteyen Mısırlı futbolcunun, menajerine kendisine teklif getirmemesi yönünde talimat verdiği aktarıldı. 

Salah'a bomba talip: Anında reddetti

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 13 maça çıkan Salah, 10 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Suudi ArabistanMuhammed SalahTrabzonsporMısırlıFutbolSporSon Dakika

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