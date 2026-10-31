Salah\'a bomba talip: Anında reddetti

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor.

ARABİSTAN'DAN SALAH'A 25 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab’ın, tecrübeli hücum oyuncusunu kadrosuna katabilmek adına yıllık 25 milyon Euro garanti maaş içeren astronomik bir teklif sunduğu belirtildi.

ANINDA REDDETTİ

Ancak bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı, Al Shabab cephesinden gelen bu devasa rakamı değerlendirmeye dahi almadan doğrudan geri çevirdi. Trabzonspor’da kalmak isteyen Mısırlı futbolcunun, menajerine kendisine teklif getirmemesi yönünde talimat verdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 13 maça çıkan Salah, 10 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.