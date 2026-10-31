Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı - Son Dakika
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Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı

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Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe maçının ardından soyunma odası koridorlarında oldukça sinirli olduğu ve duvarları yumrukladığı belirtildi. Milli oyuncunun eline bandaj yapıldığı ve stadyumdan eli sarılı şekilde ayrıldığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrasında soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi.

İRFAN CAN KAHVECİ DUVARLARI YUMRUKLADI

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, alınan mağlubiyet ve sahadaki sonuç nedeniyle maçın ardından oldukça sinirli olduğu ifade edildi. Soyunma odasına doğru giderken öfkesine hakim olamayan tecrübeli oyuncunun koridordaki duvarları yumrukladığı belirtildi.

STADYUMU ELİ SARGILI TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından sağlık heyeti tarafından müdahale edilen milli futbolcunun eline bandaj sarıldı. İrfan'ın karşılaşma sonrası stadyumdan ayrılırken elinin sarılı olduğu görüldü.

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İrfan Can KahveciFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    EVET NEREDE FERHATIMIZ, NEREDE YASIN KOLLAYANIMIZ DIYE SINIRLENMISTIR.3 HAFTADIR ONLAR YOK IKI HAFTADIR FENEV YOK. 5 3 Yanıtla
  • Haydar Toy Haydar Toy:
    yağcılık yapıyor 1 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten Muharrem Ayten:
    Sahada futbol topuna vurucan Show yapma futbolunu oyna 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    kafasını vursaydı haramzadeler 0 0 Yanıtla
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