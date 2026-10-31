Salah krizi büyüyor! Mısır\'dan Trabzon\'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Trabzonspor'un sezon başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bu kez milli takımdaki gelişmelerle gündeme geldi. Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun teknik direktör Hossam Hassan ile arasındaki ilişkide sorun yaşandığı ileri sürüldü.

MISIR FUTBOL FEDERASYONU DEVREYE GİRDİ

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın aktardığı bilgilere göre, Salah ile Hossam Hassan arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığın çözülmesi için Mısır Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyonun, Trabzon'da forma giyen yıldız futbolcuyla doğrudan görüşmek amacıyla Türkiye'ye özel bir heyet göndermeyi değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmenin gerçekleşmesi halinde Salah'ın milli takımdaki durumunun ve teknik heyetle yaşadığı ileri sürülen sorunların ele alınması bekleniyor.

FEDERASYON BAŞKANI DA SÜRECE DAHİL OLDU

İddiaya göre Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam da taraflar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için yürütülen girişimlerde yer alıyor. Federasyon yönetiminin, milli takımın önemli isimlerinden Salah ile teknik direktör Hossam Hassan arasındaki iletişimi güçlendirmek istediği ifade edildi.

Ancak Trabzon'a gönderilmesi planlanan heyetin kimlerden oluşacağı ve ziyaretin ne zaman gerçekleştirileceği henüz netleşmedi. Federasyondan konuyla ilgili resmi bir karar da açıklanmadı.

KRİZİN NEDENİ TEKNİK TERCİHLER

Salah ile Hossam Hassan arasındaki görüş ayrılığının, Mısır Milli Takımı'nın son karşılaşmalarında yapılan teknik tercihlerden kaynaklandığı ileri sürüldü. Özellikle Angola maçında Mohamed Salah'ın oyundan alınmasının anlaşmazlığı tetikleyen gelişmeler arasında bulunduğu iddia edildi. Güney Sudan karşılaşması öncesinde alınan kararlar da tartışmaların bir diğer başlığı oldu. Salah'ın söz konusu karşılaşmada suni çim zemin nedeniyle dinlendirilmesi, daha sonra Trabzonspor'un yine suni çimde oynadığı Avrupa maçında forma giymesiyle yeniden tartışma konusu olmuştu.

HOSSAM HASSAN'IN KARARINA ELEŞTİRİ

Dr. Mohammed Tharwat, Salah'ın Mısır Milli Takımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek teknik direktör Hossam Hassan'ın oyuncu değişikliği kararlarını eleştirdi. Salah'ın maçın sonucunu değiştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu belirten Tharwat, yıldız futbolcunun karşılaşmaların kritik bölümlerinde oyundan çıkarılmasının doğru olmadığını savundu. Mısırlı profesör, milli takımın Salah'ın yeteneklerinden daha fazla yararlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

GÖZLER TRABZON'A ÇEVRİLDİ

Mısır Futbol Federasyonu'nun olası Trabzon ziyareti, yıldız futbolcunun milli takımdaki geleceği açısından önem taşıyor. Taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve iddia edilen anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Şu ana kadar Mohamed Salah ile Hossam Hassan arasındaki anlaşmazlığa veya Trabzon'a özel heyet gönderileceğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.