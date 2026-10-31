Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi - Son Dakika
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Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi

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Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de geçici teknik direktör Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlenerek taraftarlardan özür diledi. Kuyt, maçta ikinci yarıya iyi başlayamadıklarını, bireysel hatalar ve şans eksikliğinin mağlubiyette etkili olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Dirk Kuyt, "Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor." dedi.

Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi

"BU SKOR BENİM SORUMLULUĞUMDA"

Sorumluluğu üstüne alan Hollandalı hoca, "Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Bu skor benim sorumluluğumda.'' ifadelerini kullandı. 

Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi

"ŞANSA DA İHTİYACIMIZ VAR"

Sözlerine devam eden Kuyt, "Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık." açıklamasında bulundu.

Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi

''AĞRI HİSSETTİĞİ İÇİN ÇIKARDIK''

Oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Dirk Kuyt, "İkinci yarıda Semedo sarı kartlı olduğu için çıkardık. 83'ü beklemeden değişiklik yapmak istiyordum ama oyunun belli bölümünde akış, momentum bize dönmüştü. Pozisyonlarımız vardı. Bu anlamda momentum bizdeydi ve beklemek istedim. Golü yediğimiz anda 2 değişiklik yapacaktım ama ardından gol geldi. Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." şeklinde konuştu. 

Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Trendyol Süper LigFenerbahçeDirk KuytFutbolSporSon Dakika

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