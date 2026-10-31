TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev - Son Dakika
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TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev

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TFF\'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
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TFF\'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç futbolcuları erken keşfetmek için kapsamlı bir oyuncu izleme ağı kurmaya hazırlanıyor. Projenin başına 'Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu' olarak Yıldıray Baştürk getirilirken, Mehmet Ekici, İbrahim Dağaşan ve Oğuzhan Özyakup da farklı ülkelerde genç yetenekleri takip edecek. Amaç, sürdürülebilir geniş bir milli takım oyuncu havuzu oluşturmak olacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemini başlatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımların geleceğini şekillendirecek kritik bir proje için düğmeye bastı. TFF'nin, Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek ve milli takım havuzuna kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir oyuncu izleme (scouting) ağı kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

YILDIRAY BAŞTÜRK'E KRİTİK GÖREV

Planlanan yeni yapılanmanın başına eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün getirilmesi gündemde. Baştürk’ün "Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu" olarak görev alması ve Avrupa genelinde oluşturulacak gözlemci ekibinin koordinasyonunu üstlenmesi bekleniyor.

ESKİ MİLLİ YILDIZLAR LİSTEDE

Projede Yıldıray Baştürk’ün yanı sıra Türk futbolunun yakından tanıdığı üç eski milli futbolcunun daha yer alacağı iddia edildi. Sorumlu oldukları bölgelerde genç yetenekleri yakından takip edecek isimler ve görev alanları şu şekilde planlanıyor:

HEDEF: ERKEN KEŞİF VE GENİŞ OYUNCU HAVUZU

Kurulacak bu yeni sistemle birlikte Avrupa'da yetişen Türk futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi ve farklı yaş kategorilerindeki milli takımlar için sürdürülebilir bir oyuncu havuzu oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıYıldıray BaştürkOğuzhan Özyakupİbrahim DağaşanMehmet EkiciMilli TakımTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    İnada bak adam koltuğa yapıştı gitsene ölüm 0 0 Yanıtla
  • memostyler memostyler:
    çok iyi fikir. keşke Nuri sahin veya Mesut Özil Hamit Altintop gibi isimler eklense daha iyi olur 0 0 Yanıtla
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