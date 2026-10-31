Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ergun'a "örgüt üyeliği" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ergun'a "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. 

Başsavcılık açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ‘Fon Soruşturması’ kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet’ suçlarından gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yatırım fonları aracılığıyla hisse senedi fiyatlarının yapay biçimde yükseltildiği ve bu işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine 19 Ağustos 2026'da soruşturma başlattı.

Başsavcılık, SPK'dan bilgi ve belge talep ederken, bazı şirket hisselerinde gerçekleştirilen işlemler ile fonlar arasındaki para hareketleri incelemeye alındı.

TERA VE PUSULA ARASINDA DEVİR GÖRÜŞMELERİ

9 Eylül'de Tera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini devralmak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. Taraflar, 10 Eylül'de devrin temel ticari ve finansal koşullarında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

13 Eylül'de Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edildi. 14 Eylül'de ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YATIRIM FONLARINDA ÖDEME SORUNU

15 Eylül'de Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında yatırımcıların katılma payı iade taleplerinin zamanında karşılanamadığını açıkladı. Şirket, likidite sorunlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

16 Eylül'de Tera Portföy bünyesindeki iki yatırım fonunda da benzer ödeme sorunları yaşandı. Aynı gün BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine endeks bazlı devre kesici uygulandı ve işlemlere geçici olarak ara verildi.

131 YATIRIM FONU TASFİYEYE ALINDI

SPK, 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketiyle bağlantılı yatırım fonlarının işlemlerini durdurarak tasfiye sürecini başlattı. İlk aşamada 130 fonu kapsayan kararın kapsamı daha sonra 131 fona ulaştı.

Karardan Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy bünyesindeki fonlar etkilendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki 2 bin 38 yatırım fonundan 131'inin tasfiye kapsamına alındığını açıkladı. SPK'nın 23 Eylül'de paylaştığı verilere göre, söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

FON YÖNETİCİLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

19 Eylül'de Tera ve Pusula bağlantılı şirketlerin yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer aldı.

22 Eylül'de Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

24 Eylül'de soruşturma kapsamında yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ile bir yata el konuldu. SPK ise 25 Eylül'de piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin etkin pişmanlık düzenlemesinin şartlarını açıkladı.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında yatırım fonlarından yüksek tutarlı para çekme işlemleri de incelemeye alındı. Mali kayıtlara göre 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından belirlenen tutarların üzerinde para çeken 440 yatırımcının toplam 401 milyar 266 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, söz konusu işlemleri gerçekleştiren kişilerin soruşturma ve tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

BORSA İSTANBUL İLE SPK ARASINDA BİLDİRİM TARTIŞMASI

Ekim ayında Borsa İstanbul'un şüpheli fon işlemleri hakkında SPK'ya daha önce çok sayıda bildirimde bulunduğu iddiası gündeme geldi. Borsa İstanbul'un 2025 yılından itibaren SPK'ya 130 kez uyarıda bulunduğu öne sürülürken, SPK söz konusu sayıya itiraz ederek bildirimlerin değerlendirildiğini açıkladı.

15 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, kurumun gerekli bildirimleri yaptığını belirterek, "Borsa İstanbul olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik, bu konuda üstümüze düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekim ayının ikinci yarısında soruşturma kapsamında yeni operasyonlar düzenlendi. 21-23 Ekim tarihlerinde toplam 31 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler arasında eski milletvekili Ertan Aydın ile finans ve iş dünyasından isimler de yer aldı.

23 Ekim itibarıyla soruşturmada tutuklu sayısı 99'a yükseldi. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak da yeniden gözaltına alındı.

TERA YATIRIM'IN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

SPK, 27 Ekim'de Tera Yatırım'ın tüm faaliyet izinlerini iptal ederek şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurul ayrıca bazı hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

30 Ekim'de ise tasfiye kapsamındaki 7 fonda bulunan 235 bin 705 yatırımcıya toplam 29,3 milyar liralık ara ödeme yapıldığı açıklandı. Böylece tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan toplam ödeme 97,3 milyar liraya ulaştı.

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Korkmaz Enes ErgunFon SoruşturmasıBorsa İstanbulİstanbulGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Hırsız olmayan kaldımı. 9 1 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu milletin alın teri, emeği ve yıllarca biriktirdiği paralar söz konusu! Kimi, neden koruyorsunuz? Bu ülkenin vatandaşları gerçeği öğrenmeyi hak etmiyor mu? Gizlenen liste derhâl açıklansın, sorumlular kamuoyuna duyurulsun, yargı gereğini yapsın! Yeter artık, bu millete yazık değil mi? 2 0
    Mehmet Aydın Mehmet Aydın:
    Aziz NESİN boşuna konuşmadı 1 0
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Şlgili bütün kamu kurumlarının yöneticileri görevden alınmalı ve yerlerine liyakatli insanlar getirlmeli. DDK başkanı aynı zamanda Borsa Yönetim Kurulu üyesiymiş. Hem bu nasıl oluyor hem de kim kimi denetliyor , anlamadım 0 0
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Pazartesi günü borsa büyük düşecek 7 0 Yanıtla
  • mgtjqcpvq9 mgtjqcpvq9:
    daha cok kisiyi almalari lazim. bu oyle 20 30 kisi yapilacak bir sey degil 6 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    İyi, güzel borsa İstanbul başkanı gözaltına alındı!!Ama,Fatma Betül Sayan, kocası niye gözaltına alınmadı? 4 0 Yanıtla
    Sam Fisher Sam Fisher:
    Onu makarnacı kardeşlerimize sormak lazım.eminim ki haklı bir sebep sunacaklardır.:))) 1 0
  • Paltolu “Paltolu Penguen” Penguen Paltolu “Paltolu Penguen” Penguen:
    Devlet oyuncak olmuş. 2 0 Yanıtla
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