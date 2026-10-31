Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim? - Son Dakika
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Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim?

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Milyoner\'de 1 milyon TL\'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim?
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soru, yarışmacıyı yanıt vermekte zorladı. Doğumunda öldü sanılan ancak doktor amcasının müdahalesiyle yeniden nefes aldığı anlatılan dünyaca ünlü kişinin sorulduğu yarışmada, yarışmacı çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise şaşırttı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyon TL değerindeki sorusu, hem yarışmacıya hem de ekran başındaki izleyicilere zor anlar yaşattı. Doğumunda ebenin öldüğünü düşünerek masaya bıraktığı, doktor amcasının müdahalesiyle yeniden nefes aldığı anlatılan kişinin kim olduğu soruldu. Yarışmacı, büyük ödül değerindeki soruya yanıt vermemeyi tercih etti ve 500 bin TL ile ayrıldı. 

MİLYONLUK SORUDA DÖRT ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Yarışmada yöneltilen 1 milyon TL'lik soru şöyleydi:

“Doğumunda ebenin ölü doğduğunu sanarak bir masanın üzerine bıraktığı, hekim olan amcasının ağzına hava üfleyerek tekrar nefes almasını sağladığı kişi kimdir?”

Sorunun seçenekleri ise şöyle sıralandı:

A) Elon Musk

B) Pablo Picasso

C) Adolf Hitler

D) Paris Hilton

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim?

DOĞRU CEVAP PABLO PICASSO

Sorunun doğru yanıtı, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso olarak açıklandı. 25 Ekim 1881'de İspanya'nın Málaga kentinde dünyaya gelen Picasso'nun doğumunun ardından ağlamadığı ve nefes almadığı için öldüğünün sanıldığı aktarıldı.

Biyografilerde yer alan anlatıya göre, odada bulunan doktor amcası Salvador Ruiz, puro dumanını bebeğin yüzüne ve burnuna üfledi. Bu müdahalenin ardından Picasso'nun tepki vererek ağlamaya başladığı ifade edildi.

KÜBİZMİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

20. yüzyıl sanat tarihinin en önemli isimleri arasında gösterilen Pablo Picasso, Georges Braque ile birlikte Kübizm akımının gelişiminde önemli rol oynadı. Sanatçının “Guernica” ve “Avignonlu Kızlar” eserleri dünya çapında tanınıyor. Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'da hayatını kaybetti.

Adolf HitlerParis HiltonElon MuskAtvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    Nasıl doktor lisansı iptal edilsin bebek doğarken promu icilir 0 0 Yanıtla
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