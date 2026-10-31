Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti - Son Dakika
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Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti

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Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasındaki Der Klassiker'de Bayern Münih ile Borussia Dortmund 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih, 89. dakikada Fabio Silva'nın golüne engel olamadı ve sahasında 2 puan bıraktı.

Bundesliga'da zirve mücadelesinde, Bayern Münih konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

İLK GOL BAYERN'DEN

"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti. Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in golüyle ilk yarıyı Borussia Dortmund karşısında 1-0 önde kapattı.

HARRY KANE PENALTI KAÇIRDI

Sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

DEV DERBİDE TAM 4 GOL

Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle eşitliği yakalarken 66. dakikada Upamecano, Münih temsilcisini tekrar öne geçiren golü kaydetti. Borussia Dortmund, karşılaşmanın 89. dakikasında Fabio Silva'nın golüyle 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla, lider Bayern Münih ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund, 18'er puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.

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