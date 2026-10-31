İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlker Yağcıoğlu\'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 yenildiği maç sonrası İlker Yağcıoğlu, takımın kapasitesinin sınırlı olduğunu dile getirdi. Şampiyonluk yarışının bittiğini iddia eden ünlü yorumcu, ''31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi ve sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddiada bulundu. 

''KABAHAT İSMAİL KARTAL'DA DEĞİLMİŞ''

Fenerbahçeli futbolcuları ağır sözlerle eleştiren İlker Yağcıoğlu, “Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur” dedi.

''31 EKİM 2026 İTİBARIYLA...''

Fenerbahçe'nin bugün itibarıyla şampiyonluk yarışında havlu attığını öne süren ünlü yorumcu, “Bence bitti. 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?” ifadelerini kullandı.

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

''ALLAH FENERBAHÇE TARAFTARINA SABIR VERSİN''

Sözlerine devam eden ünlü yorumcu, “Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. İnsanlar psikologluk falan oldu, çıldırmamak elde değil. Nasıl bir kadro planlaması yapılmış ki Fenerbahçe'de! Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Başlayan 11'e bakıyorsun forvet arkası Oğuz, İrfan, Kerem, forvet Lukaku. Lukaku hazır değil, eyvallah. Ne zaman hazır olacak Allah bilir, eyvallah. Fena da oynamadı belki ama yine de lig için şu anda fiziksel anlamda hazır olduğunu düşünmüyorum.'' şeklinde konuştu.

''KEREM EFENDİ'YE NE DİYECEKSİN!''

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Yağcıoğlu, ''Oğuz çabalıyor. İyi bir takımda iş yapabilir ama burada Kerem'e ne diyeceksin! Kerem Efendi'ye ne diyeceksin! Bir de cesaretli he! Taraftara el kol hareketi falan da yapıyor. Kerem işini yap sahada. Top oyna top! Senin işin aldığın paranın hakkını vermek. Bir dünya paraya geldin, çok da iyi maaşlar alıyorsunuz karşılığında senin işin protestoyu gördüğün anda taraftara hareket çekmek değil. Gideceksin sahada oyununla, gollerinle, asistlerinle cevap vereceksin. İrfan'a bir bakıyorsun, geçen seneyi Kasımpaşa'da kiralık geçirmiş, bu sene geliyorsun Fenerbahçe'nin 10 numarasını teslim ediyorsun ve diyorsun ki; İrfan bizi kurtar, bu takımın aklı ol! Geç! Sol bek Levent, iyi bir alternatif olur ama hiçbir zaman ilk 11'de sol bek olarak görevlendireceğim bir isim olmaz.'' sözlerini sarf etti. 

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

''5 METRE GERİSİNDEN GELDİ, GOLÜ ATTI''

Savunmadaki eksikliklere de dikkat çeken Yağcıoğlu, ''Herkesin yere göğe sığdıramadığı Skriniar birkaç maçtır gerçek potansiyeli çıktı ortaya. Adam 5 metre gerisinden geldi, geçti, gitti golü attı. İkinci golde de 3 kişinin arasından kafa vurdururken yine Skriniar orada. Ee noldu, Fenerbahçe'nin en büyük transferiydi! Sürekli geri kaça kaça Fenerbahçe'nin oyun boyunu kısaltmasını engelleyen oyunculardan bir tanesi. Kante'ye bir şey demiyorum. Guendouzi belki ikinci golde hata yaptı ama o da elinden geleni yaptı, çabalayanlardan bir tanesiydi fakat bir takım bütünlüğü yok.'' dedi. 

“NE YAPACAKSIN BU YEDEK KULÜBESİYLE ALLAH AŞKINA!”

İlker Yağcıoğlu son olarak, ''Yedek kulübesi üzerinden kadro planlamasına bir kez daha vurgu yapan Yağcıoğlu, “Yedek kulübesine bak Allah aşkına; İsmail, Mert Hakan, Yiğit Efe, Mert Müldür, Bartuğ, Mimovic, Nene, Vedat Muriqi. Ne yapacaksın bu yedek kulübesiyle Allah aşkına! Bu yedek kulübesiyle maçı nasıl çevireceksin yahu bana bir söyle! Nasıl bir planlama yaptınız kardeşim siz! Bir tane Vedat Muriqi var.'' değerlendirmesini yaptı. 

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçtiGöztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldıSinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendiDirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tabloFenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayızMatteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
İlker YağcıoğluGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • süleyman aydın süleyman aydın:
    "Fenerbahçeli futbolcuları ağır sözlerle eleştiren İlker Yağcıoğlu, “Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur” dedi." Lig başından beri söylediğim durum. Arkadaş bu futbolcuların kapasitesi bu. Bir de Talisca yı gönderdin gol atacak adam yok. Vedat Muriçi 80 den sonra oyuna alırsan ne bekliyorsun ondan. 0 0 Yanıtla
  • muratsert579 muratsert579:
    fener bitmis,oyuncular rezalet,bu takimi destekleneyin artik 0 0 Yanıtla
  • 5xqmffn2qy 5xqmffn2qy:
    Aziz yıldırım gibi futboldan anlamayan bir başkanla arpa boyu yol alınamaz 0 0 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Bu takımı Dirck Kuyt gibi hiç bir şey bilmeyen ve Hollanda'da daha stajyer konumunda olan adama teslim edersen olacağı buydu. İsmail Kartal'ın çok büyük hatası var, istifa edip geri gelmeyecekti o zaman yeni bir hoca ile anlaşılıp devam edilecekti, engelledi. Gurur duysun. 0 0 Yanıtla
  • Canip Çınar Canip Çınar:
    2 tane %100 golü kaçıran Kerem efendi o golleri atsa maç 3-0 olacak, rakip maçtan kopacaktı. atamayana atarlar. Şikrinyara laf edeceğine gerçekleri gör ilker bey; Adam sürekli içerde dışarda avrupada sürekli oynatılıyor. aşırı yüklenildi ona. Bu güne kadar onun rotasyon ile farklı zamanlarda, enaz iki hafta dinlendirilmesi gerekirdi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
BES’te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Salah’a bomba talip: Anında reddetti Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
21:37
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
21:16
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 23:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android