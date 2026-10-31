Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Haber Videosu

Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler protestolarında tansiyon yükseldi. Paris başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya gelirken, çatışmalarda atılan yanıcı maddeler nedeniyle en az iki polis kısa süreliğine alevlerin arasında kaldı. Çatışmaların yaşandığı sokaklarda yoğun duman yükselirken, güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler gösterilerinde tansiyon yükseldi. Paris'te Charenton Kapısı yakınlarında güvenlik güçlerine yanıcı maddeler atılırken, kaydedilen görüntülerde en az iki jandarmanın kısa süreliğine alevler içinde kaldığı görüldü. Bordeaux'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını tasvir eden piñata parçalandı, içinden banknotlar saçıldı.

PARİS'TE POLİSLER ALEVLER İÇİNDE KALDI

Paris'teki yürüyüş, yerel saatle 14.00'te Bagnolet Kapısı'nda başladı. Göstericiler buradan Charenton Kapısı yönüne ilerledi. “Genel grev istiyoruz”, “Sokaklar bizim” ve “Genciz, kararlıyız, devrimciyiz” sloganları atan eylemciler, hükümetin ekonomi ve eğitim politikalarını protesto etti.

Gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı yakınlarında ise gerginlik tırmandı. Güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve yanıcı maddeler atıldı. Fransız basınında yer alan görüntülerde, atılan yanıcı cismin polislerin bulunduğu noktada alev aldığı ve en az iki güvenlik görevlisinin kısa süreliğine alevler içinde kaldığı görüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

BORDEAUX'DA MACRON PİÑATASI PARÇALANDI

Gösterilerin dikkat çeken görüntülerinden biri de Bordeaux'dan geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını tasvir eden piñata, eylemciler tarafından parçalandı. Piñatanın içinden banknotların saçıldığı görüldü.

Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

BİRÇOK KENTTE POLİS MÜDAHALESİ

Sarı Yelekliler'in eylemlerine sendikalar ve öğrenciler de destek verdi. Göstericiler, “Yaşamak istiyoruz”, “Özgürlük” ve “Macron, Fransa'yı utandırıyorsun” yazılı pankartlar taşıdı. Ülkede artan ırkçılığa tepki gösteren eylemciler, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrakları ve kefiyelerle yürüdü.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı katılımcılar çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydi. Paris'te çoğunluğu öğrencilerden oluşan başka bir grup da yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında toplandı.

Rennes'de polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale ederken, Lyon'da güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı. Marsilya'da yüzleri maskeli kişilerin polise taş ve cam şişe fırlattığı, Toulouse'da ise izinsiz gösterinin tazyikli su ve biber gazıyla dağıtılmaya çalışıldığı bildirildi.

Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

ÜLKE GENELİNDE 320 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 31 Ekim'deki gösterilere ülke genelinde yaklaşık 320 bin kişi katıldı. Başkent Paris'teki katılımcı sayısı ise 70 bin olarak açıklandı. Sendikalar ve öğrenci örgütleri ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteriler sırasında yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

HÜKÜMET GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMIŞTI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hükümet güvenlik tedbirlerini artırmıştı. 24 Ekim'deki eylemlerde de çok sayıda gözaltı yaşanırken, İçişleri Bakanlığı 1.435 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlığın 29 Ekim tarihli verilerine göre, 17 Ekim'den bu yana yaşanan olaylarda 1.193 polis ve jandarma yaralandı. Hükümet, 31 Ekim gösterileri öncesinde olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla bazı kentlerde eylem güzergahlarını sınırlandırmış, akşam saatlerinde yapılması planlanan izinsiz toplanmaları da yasaklamıştı

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldiFransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi
İçişleri BakanlığıEmmanuel MacronBordeauxTansiyonGüncelFransaPolisParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Fransa bize Gezide 15 Temmuzda polisler aşırı güç kullanıyor diye ahkam kesiyordunuz. Hadi bakalım şimdi sizi görelim. Polisleriniz "lütfen eylemi bitirip evinize gidin" dese ya eylemcilerine. Bir daha konuşurken iki kere hatta üç kere düşünün. Beter olun..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Atakum’da temeli kayan 5 katlı apartman tahliye edildi Atakum'da temeli kayan 5 katlı apartman tahliye edildi
7’de 7 yapan Manchester City’e üst üste ikinci şok 7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Salah’a bomba talip: Anında reddetti Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
Kadıköy’de ’’Yönetim istifa’’ sesleri Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
21:37
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
21:16
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
18:58
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi
Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:43:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android