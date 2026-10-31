Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Haber Videosu

Sarıgül ailesine yönelik Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında, ailenin "kara kutusu" olarak anılan Cihan Tunç itirafçı oldu. Tunç, nakit paraların Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya dönüştürülerek özel jetlerle yurt dışına çıkarıldığını, Almanya, İsviçre, Avusturya ve KKTC üzerinden aklandığını öne sürdü.

Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarıgül ailesinin "kara kutusu" olarak nitelendirilen ve Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Cihan Tunç'un itirafçı olduğu öğrenildi. 

SARIGÜL AİLESİNİN "KARA KUTUSU" KONUŞTU

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Cihan Tunç'un itirafçı olduğu belirtildi.

Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu ifade edilen Tunç'un, aileye yakınlığı nedeniyle soruşturma açısından önemli bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor.

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ DE İNCELENİYOR"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin aktardığı bilgilerde, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminden bugüne uzanan ticari faaliyetlerinin de inceleme kapsamında olduğunu söyledi.

Tokaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sarıgül’ün belediye başkanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar devam eden ticari faaliyetleri, belediye başkanlında yaşanan sürecin hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarında. Çok ciddi paralardan bahsediliyor, soruşturmayı yürüten savcılık makamı da bu parayı, kaynağını ve aklanması sürecinde gelişen organizasyonun nasıl ilerlediğini araştırıyor.

Cinsel taciz suçlaması var, suç gelirlerinin aklanması var, örgüt kurma suçlaması var aynı zamanda da rüşvet suçlaması var. 4 ayrı ifadeden bahsediyoruz.

Soruşturmanın çok kilit ismi Emir Sarıgül’ün 25 yıllık arkadaşı Cihan Tunç. Tunç tutuklanan isimlerden bir tanesi. Ailenin içinde olan isim.

Mustafa Sarıgül ile ilgili iddia edilen ve tespit edilen konulardan biri de paranın aklama organizasyonunun bir ayağının İsviçre'ye uzandığı. İfade veren Cihan Tunç’un sözleri de bu durumu kanıtlar nitelikte.”

"ALTIN VE PIRLANTALARI ÖZEL JETLE YURT DIŞINA ÇIKARIYORLARDI"

Soruşturmada tutuklanan Cihan Tunç, ifadesinde Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş ile evli olduğu döneme ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Tunç'a göre nakit paralar, İstanbul Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya dönüştürülüyor, ardından özel jetlerle yurt dışına çıkarılıyordu.

Tunç, ifadesinde şunları söyledi:

"Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de altın ve pırlantaya çevirdikleri nakit parayı yurt dışına çıkarırlardı. Defalarca buna şahit oldum. Hatta havalimanında da Erol isimli bir şahıs vardı. Kendilerini aramamaları için bu kişiyle anlaşılmıştı. Ayrıca göstermelik senetler imzalayarak sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırıyorlardı."

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

İSVİÇRE'YE PARA AKTARMAK İÇİN GÖSTERMELİK SENET İDDİASI

Tunç'un ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de İsviçre'ye para aktarıldığı iddiası oldu.

Tunç, taraflar arasında gerçekte var olmayan alacak-verecek ilişkileri oluşturmak amacıyla göstermelik senetler imzalandığını ileri sürdü.

Ayrıca havalimanında Erol isimli bir kişiyle anlaşma yapılarak seyahatler sırasında arama yapılmasının önüne geçildiğini iddia etti.

Bu beyanlar, soruşturmada yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların kaynağı ve transfer yöntemlerine ilişkin iddialar arasında yer aldı.

"KONUŞMAMASI İÇİN ÇEKMEKÖY'DE DAİRE VERİLDİ"

Cihan Tunç, soruşturmanın cinsel taciz suçlamalarına ilişkin bölümünde de yeni bir iddia ortaya attı.

Tunç, bu kapsamda adı geçen koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması karşılığında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir daire verildiğini öne sürdü.

Söz konusu iddia da soruşturma kapsamında değerlendirilirken, dairenin verildiği ve bunun susması karşılığında yapıldığı yönündeki beyanların bağımsız olarak doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

OTOPARKLAR, DÖVİZ BÜROLARI VE TAŞINMAZLAR İNCELEMEDE

Soruşturmanın mali boyutunda ise kaynağı belirsiz paraların otoparklar, döviz büroları, taşınmazlar ve şirketler üzerinden aklandığı iddiaları üzerinde duruluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmada, paranın kaynağı, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve yurt dışına aktarıldığı ileri sürülen tutarların izinin araştırıldığı aktarıldı.

Dosyada suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurma, rüşvet ve cinsel taciz suçlamaları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikayetleriyle gündeme gelen dosyada, 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi dikkat çeken iddialar yer almıştı.

Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül, Cihan Tunç ve Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddialarının da ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlanmış, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Dosya kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konulduFon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacakBDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmışŞamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Mustafa SarıgülEmir SarıgülKapalıçarşıAvusturyaİsviçreAlmanyaGüncelGündemKıbrısEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • mehmet mehmet:
    Bak bunu yapacak tip var. ama korumasını taciz edecek durumu yok bence o bir iftiraydı 7 36 Yanıtla
    Enver zincirkıran Enver zincirkıran:
    ulan video var dil atıyor sen hala iftira diyorsun inanman için o dilin sanamı temas etmesi gerekiyor 33 0
    jbsxdyxxxc jbsxdyxxxc:
    video yu izleseydin böyle konuşmazdın video denk gelirse izle derim 22 0
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Gökçekler ne oldu... 3 5
    Sam Fisher Sam Fisher:
    Sana dil atmadılar diye soyluyorsun boyle değilmi.biriniz arkadaşa bi dil atsın inanır belki. 6 0
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Hala sarıgül gibi adamlarla dolu yeni partinin iktidar olacağı ve ülkeyi uçuracağına inananlar var. Kemalistlerin atanın ülkeyi uçurduğuna inandıkları gibi. 3 0
    Reis Reis:
    sinekler bataklıkta toplanır 1 0
    Alper Çağlar Alper Çağlar:
    videoyu izledin mi :) 0 0
  • Ahmet Yaman Ahmet Yaman:
    Anlatılanlar doğru ise ki doğrudur şimdi bu haberi okuyan herkese soruyorum terörist kim Veya bunların teröristlerden farkı ne ülkenin milli sermayesini çalıp elin gavuruna götürüyorsun sonrada vatan millet diyorsun ulan bu bayrağa kurban olun lan , lan bu ülkenin bir cakiltasina zarar gelmesin diye gece gündüz gözüne uyku girmeyen isimsiz kahramanlara kurban olun lan 26 0 Yanıtla
    Sam Fisher Sam Fisher:
    Kurişler süleymancılar badem bıyıklılıar foncular,bir kereden bişey olmaz diyenler,cocugun rızası varsa suç yoktur diyenler, belediyeleri aile uyelerine tahsis edenler,otel odalarında basılanlar,çakarlı araçlarda pudra şekeri yiyenler.....off ben yoruldum saymaktan 1 2
  • bademmehmet58 bademmehmet58:
    Sarıgül varsa herşey beklenir abi 25 0 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Bende Gökçek için aynısını söylüyorum 2 3
  • Mutu Reis Mutu Reis:
    Bir ülke neden gelişmez işte ders niteliğinde örnek 19 0 Yanıtla
  • Online Money Online Money:
    Belediye reformu gelmeli yoksa bunun sonu yok 14 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor Haberler.com hesapladı, işte kriterler 6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
13:29
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
13:24
Para var, huzur var Mbappe’nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:40
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
10:21
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
07:41
Polonya’daki kaostan inanılmaz görüntüler Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
06:55
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
03:04
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
23:20
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı “Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor“
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı! "Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor"
14:21
Erzurum-Rize yolu bugün açılıyor 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Erzurum-Rize yolu bugün açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:36:38. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android