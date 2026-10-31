Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı - Son Dakika
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Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı

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Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı
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Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı
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ABD'nin New York eyaletine bağlı Glens Falls kentinde Cadılar Bayramı için hazırlanan bir ev dekorasyonu, mahallede yangın paniğine neden oldu. Evlerini alevler içinde kalmış gibi gösteren iki komşunun hazırladığı aşırı gerçekçi simülasyon, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Glens Falls şehrinde Cadılar Bayramı için yapılan bir dekorasyon, kentte hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Evlerini yangın çıkmış gibi göstermek isteyen iki komşunun hazırladığı aşırı gerçekçi alev simülasyonu, mahallede yangın paniğine yol açtı.

AŞIRI GERÇEKÇİ SÜSLEME KOMŞULARI KORKUTTU

Sokaktan geçenler ve çevre sakinleri, pencerelerden yükselen kırmızı-turuncu ışıkları ve dumanları görünce evin gerçekten alevler içinde kaldığını düşündü. Pencerelerin arkasına yerleştirilen özel LED ışıklar, kumaşlar ve sis makineleriyle hazırlanan düzeneği gören vatandaşlar hiç zaman kaybetmeden 911’i arayarak yangın ihbarında bulundu.

Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine Glens Falls İtfaiyesi ve polis ekipleri sirenler çalarak kısa sürede adrese sevk edildi. Evin önüne geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye erleri, herhangi bir yangının olmadığını, gördükleri alevlerin Cadılar Bayramı için hazırlanmış muazzam bir görsel efektten ibaret olduğunu tespit etti.

Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı

İtfaiye ekiplerinin ev sahipleriyle yaptığı eğlenceli diyaloglar ve sokaktaki panik anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekipler, dekorasyonun ustalığı karşısında ev sahiplerini tebrik ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Amerika Birleşik DevletleriCadılar BayramıNew YorkİtfaiyeDünyaSon Dakika

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