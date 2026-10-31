Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki

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Kerem Aktürkoğlu\'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç sırasında taraftarlarla gerginlik yaşadı. Kerem, 52. dakikada yaşanan pozisyonda taraftarların tepkisi sonrası tribünlere karşılık verdi.

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

TEPKİ GELİNCE TARAFTARA HAREKET YAPTI

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında el hareketi yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.

Kerem AktürkoğluFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • pzwjrf8jpv pzwjrf8jpv:
    haklı olan taraftar Kerem aldığı parayı hak etmiyor bu takımın oyuncusu değil bence 13 2 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Hahahaha 20 milyon bonservis 5 milyon maaş UEFA ceza transfer den dolayı 1.5 milyon daha Paraya bak Şampiyon GALATASARAY 6 3
    vedat cici vedat cici:
    Ümit Çevik: bonservis 25 ödediler 4 0
  • Gece Huzuru Gece Huzuru:
    kerem :) kerem :)) hahhahhahhahhh hahaha keremm , futbolcu kerem :))))))) kerem mi .. futbolcu kerem mi ::)))))) 8 3 Yanıtla
  • Mehmet Yilmaz Mehmet Yilmaz:
    Hani bu Türkiyenin en şerefli kulübüne gelmişti 6 1 Yanıtla
  • Temel Temel Temel Temel:
    gönderin erzincan spora gitsin üstede para verin. Galatasarayı ibretle izliyor kerem ve içi yanıyor ama geçmiş olsun. 5 1 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    tüm kapıları kapadı arktık işi tüm takımlarda zor 1 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Boşuna gitmedi o takıma 4 1 Yanıtla
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