Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maçın ardından açıklamalar yaptı.

''ÇOK ZOR BİR DURUMDAYIZ''

Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, zor durumda olduklarını ifade ederek "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Çok zor bir durumdayız. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Sözlerine devam eden Fransız orta saha oyuncusu, "Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.