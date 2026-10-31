Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

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Kadıköy\'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe\'ye kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1 kaybetti. 

LUKAKU'NUN ŞUTUNDA ARDA BAŞARILI

8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.

ARDA YİNE KURTARDI

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.

<a class='keyword-sd' href='/kadikoy/' title='Kadıköy'>Kadıköy</a>'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

EDERSON'DAN AYAKLARIYLA MÜDAHALE

19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

AZ FARKLA DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE

45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

GÖZTEPE SKORU DENGELEDİ

Göztepe, 76. dakikada skoru 1-1 yaptı. Guendouzi'nin hatalı pasında savunma arkasına sarkan Armstrong, Skriniar'dan önce davranarak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

KADIKÖY'DE GÖZTEPE'DEN BİR GOL DAHA

Göztepe, 78. dakikada öne geçti. Anjorin'in kullandığı kornerde Andre Henrique, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

3 PUAN GÖZTEPE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Göztepe kazandı. Bu sonuçla birlikte 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Göztepe ise 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.  

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    Yorumlar (4)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Göztepe biz sana kanaryayı sev dedik, sen dik anlamışsın, puhahaha kanarya cik de gitti, puhaha 1 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ahahah nede olsa göztepenin renkleri sarı ve kırmızı.... 0 0 Yanıtla
  • 7kp29jsbv4 7kp29jsbv4:
    gs actigi yara hemen kapanmaz iki uc hafta devam eder boyle teprikler gostepe 0 0 Yanıtla
  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    Okan geliyoruz okannnn. selektor okaann hahahahaaa 0 0 Yanıtla
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