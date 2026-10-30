BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurumları ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

BDDK'den yapılan açıklamada, kurumları ve başkan Kavcıoğlu hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu kaydedilerek, "Söz konusu paylaşımlarda kurumumuz ve başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir." denildi.

Kurumun görev ve yetki alanının ilgili mevzuatla açıkça belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu süreçteki rol ve sorumlulukların da bu çerçeveyle sınırlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, asılsız iddiaların sürecin sağlıklı yürütülmesine zarar verdiği belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuz ve başkanımızı mesnetsiz ithamlarla hedef alan dezenformasyon niteliğindeki bu tür paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra sürecin yetkili kurum ve kuruluşlarca sağlıklı şekilde yürütülmesini de sekteye uğratmaktadır. Bu kapsamda, kurumumuzun ve başkanımızın itibarını hedef alan sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacak, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacak ve süreç titizlikle takip edilecektir."