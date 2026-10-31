Suriye\'de gece kulübünde Cadılar Bayramı partisi

Suriye'de gece kulübünde Cadılar Bayramı partisiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Halep kentindeki bir gece kulübünde düzenlenen Cadılar Bayramı partisi, ülkede tartışmalara neden oldu. Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen kutlamada, korku temalı kostümler giyen kadın ve erkekler müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi. Görüntüler bazı Suriyelilerin tepkisini çekerken bazıları ise etkinliği yeni dönemde sosyal hayatın değiştiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.
Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkenin sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi. Halep'te bir gece kulübünde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasından paylaşılan görüntüler, farklı görüşleri beraberinde getirdi.
KOSTÜMLER GİYDİLER, MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER
Gece kulübünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın ve erkekler, Cadılar Bayramı'na özgü kostümler giyerek yüzlerine korku temalı makyajlar yaptı.
Görüntülerde, katılımcıların yüksek sesli müzik ve renkli ışık gösterileri eşliğinde dans ederek eğlendiği görüldü.
"ŞEYTANIN BAYRAMINI KUTLUYORLAR" TEPKİSİ
Görüntülerin yayılmasının ardından ülkede kutlamaya ilişkin farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı kesimler, "Şeytanın bayramını kutluyorlar" sözleriyle etkinliğe tepki gösterirken diğerleri kutlamayı yeni dönemde daha özgür bir sosyal yaşamın işareti olarak yorumladı.
Öte yandan bu, Suriye'de gerçekleştirilen ilk Cadılar Bayramı etkinliği değil. 2022 yılında da başkent Şam'da yüzlerce kişinin katıldığı bir kutlama düzenlenmişti.
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