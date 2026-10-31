Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 2-1\'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 2-1\'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda alkışlanan tek isim maçı 5 kurtarışla tamamlayan kaleci Ederson oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

TEK ALKIŞ EDERSON'A

Karşılaşma boyunca sergilediği başarılı performansla farkın açılmasını engelleyen kaleci Ederson ise gecenin tek tesellisi oldu. Mücadeleyi 5 kritik kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, mağlubiyete rağmen sergilediği dirençle taraftardan tam not aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte stadyumda tepki sesleri yükselirken, sarı-lacivertli tribünlerin alkışlarla soyunma odasına uğraladığı tek isim sergilediği performansla Ederson oldu.

ZİRVEYLE ARADAKİ FARK 9

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a yükseldi. 

Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tabloFenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayızMatteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleriKadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybettiKadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepkiİki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Trendyol Süper LigFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tom Jerry Tom Jerry:
    Gs osimhen, batrakov, leao nun attiklarini kacirdiklarini izler fenerde ederson kurtarislarini,,,, sonra hakem, yapi,.....uyannnnnin lloooooooo,,, 8 1 Yanıtla
  • İzzettin Akbal İzzettin Akbal:
    ne olduysa kerem fenere geldikten sonra oldu çöküş başladı 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Eziiikbahceee, emzikbaahceee, aglak fenev 1 0 Yanıtla
  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    şerefli fener ve çocuğuu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz’da bulundu Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz'da bulundu
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
21:37
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:16:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android