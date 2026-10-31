Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 2-1 mağlup olarak bu sezon öne geçtiği maçlarda puan kayıplarını sürdürdü. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, 1987/88 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar fazla mağlubiyet yaşama riskiyle karşı karşıya.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şok bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon skor üstünlüğünü elde ettikten sonra yaşadığı puan kayıpları ve skoru koruma zaafı dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA PUAN KAYBI YAŞIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon skor avantajını yakaladığı 3 farklı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler; Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Göztepe mücadelelerinde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. 

1987/88 SEZONUNDAN BU YANA İLK KEZ

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet aldığı dönemi 1987/88 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu sezonda öne geçtiği 4 maçı kaybetmiş olan Fenerbahçe, bu sezon şimdiden Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaşadığı 3 mağlubiyetle tarihi olumsuz istatistiğe çok yaklaştı. 

Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendiDirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayızMatteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandıFenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleriKadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybettiKadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
GençlerbirliğiFenerbahçeBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aykut AKTAŞ Aykut AKTAŞ:
    taraftarda GALATASARAY la ugraşana kadar kendi takımlarına baksınlar her maç sonu rakip takıma sallıyorlar taraftarında aklında sorun var artık 6 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe hangi teknik direktörle getirse başarı olmaz iyi bir futbolcu grubu yok Kerem gibi bir oyuncuyu nasıl oynatıyor Fenerbahçe kanser olmuş ilacı yok 4 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Galatasaray ugraşacagız diye sonuçları böyle oldu heryıl yeniden kadro kurup şampiyon olacaz diye başlayıp yarısında havlu atıyorlar tabi bunun birde finansal boyutu var içeriyi gören yıl sonunda şampiyon yapıp gidecem diyip geliyorlar yıl sonu finansal olaydan kaçıyorlar Enson Ali koç çiftili olacak görürsünüz 2 0 Yanıtla
  • kdrkcmzkdr8 kdrkcmzkdr8:
    suçlu aranıyor suçlu kayıplara karıştı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:41:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android