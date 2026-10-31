BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor - Son Dakika
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BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor

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BES\'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikimlerin kısmen çekilebildiği durumların kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'na göre konut alımı, evlilik ve afet durumlarında tanınan kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Katılımcılar, sistemden ayrılmadan birikimlerinin bir bölümünü bu ihtiyaçları için kullanabilecek. Ayrıca BES kesintilerinin azaltılması ve emeklilikte düzenli gelir sağlayan ödeme modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların birikimlerine erişimini kolaylaştıracak yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'na göre hem kısmi ödeme hakkının kapsamı genişletilecek hem de sistemdeki kesinti ve fon yapısı yeniden ele alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK VE HAC İÇİN BİRİKİMLERDEN PARA ÇEKİLEBİLECEK

Mevcut uygulamada BES katılımcıları, konut alımı, evlilik ve doğal afet gibi belirli durumlarda birikimlerinin bir bölümünü sistemden çıkmadan kullanabiliyor.

Yeni düzenlemeyle bu hakka bedelli askerlik ve hac ibadeti de dahil edilecek. Böylece katılımcılar, söz konusu ihtiyaçları için BES sözleşmelerini sonlandırmadan kısmi ödeme talebinde bulunabilecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor.

BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor

BES'TEKİ KESİNTİLER AZALTILACAK

Program kapsamında BES'te katılımcılardan yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması amacıyla mevzuat güncellenecek.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise çalışanların farklı yatırım tercihleri ve risk düzeylerine uygun fon seçenekleri artırılacak.

EMEKLİLİKTE DÜZENLİ GELİR MODELİ TEŞVİK EDİLECEK

Düzenlemelerin bir diğer ayağını emeklilik dönemindeki ödeme seçenekleri oluşturacak.

BES'ten emekli olan katılımcıların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek.

Bu uygulamayla emeklilik birikimlerinin daha uzun süreye yayılarak katılımcılara gelir güvencesi sağlaması amaçlanıyor.

BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 2,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'nda yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı.

Sistemdeki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar lira olurken emekli sayısı 510 bin 846'ya yükseldi.

Aynı dönemde Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü ise 161,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Böylece BES ve OKS'nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

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    Yorumlar (3)

  • Heisenberg Heisenberg:
    bu millet yine düşer oltaya 2 2 Yanıtla
  • Tunahan Ender Tunahan Ender:
    Yaşasın Bireysel Emeklilik 2 2 Yanıtla
  • ÖZKAN SAVAŞ ÖZKAN SAVAŞ:
    Koyunlar yine bir tutam otun peşinden gider 0 1 Yanıtla
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