Bağcılar'da hafriyat sırasında bitişik apartmanlarda çatlak: Sakinler gece evlerini terk etti - Son Dakika
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Bağcılar'da hafriyat sırasında bitişik apartmanlarda çatlak: Sakinler gece evlerini terk etti

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Bağcılar\'da hafriyat sırasında bitişik apartmanlarda çatlak: Sakinler gece evlerini terk etti
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Bağcılar\'da hafriyat sırasında bitişik apartmanlarda çatlak: Sakinler gece evlerini terk etti
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İstanbul Bağcılar'daki Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında bir inşaat alanında yürütülen çalışmalar, yan taraftaki iki apartmanın duvarlarında çatlaklara ve girişlerinde yarıklara yol açtı. Seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekipler hasarlı iki binayı mühürledi, bitişikteki iki bina da önlem olarak boşaltıldı ve sokak kapatıldı.

BAĞCILAR'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki 2 binanın duvarlarında çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine tedbir amaçlı toplam 4 bina tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlaklar ve binanın girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi. Binadan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

'HAFRİYATI FAZLA ÇIKARTMIŞLAR'

Bina sakini İrfan Uluç, "Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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