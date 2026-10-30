Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı - Son Dakika
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Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

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Avcılar\'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
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Avcılar\'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
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İstanbul Avcılar'da alışveriş için tekel bayisine giren 14 yaşındaki kız çocuğunun işletmeci tarafından istismar edildiği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işletmeci gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da tekel bayisine alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunun işletmeci tarafından istismar edildiği iddia edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun şikayeti üzerine işletmeci polis ekiplerince gözaltına alındı.

MÜŞTERİNİN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu alışveriş yapmak için tekel bayisine girdi. İşletmeci, içeride bulunan başka bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından kız çocuğunu istismar etti.

İSTİSMAR İDDİASI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun markete geldiği ve diğer müşterinin ayrılmasının ardından işletmecinin çocuğa yönelik istismar eyleminde bulunduğu anlar yer aldı.

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 14 yaşındaki kız çocuğunun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işletmeciyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Kellesini vurmayan millet vekillerinede yazıklar olsun!.. 0 0 Yanıtla
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