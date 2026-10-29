AVM\'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

Singapur'daki People's Park Complex'te bulunan bir yemek alanı, müşteriler arasında yaşanan olayların ardından tartışma konusu oldu.

Daha önce işletmeye yemek yemek için giden bir kadın, bazı yaşlı erkeklerin genç kadınlarla samimi şekilde vakit geçirdiğini gördüğünü ve kendisinin de rahatsız edildiğini öne sürdü.

İddiaların ardından bölgeye giden Shin Min Daily News muhabirleri, yemek alanında genç kadınların eşlik ettiği yaşlı erkeklerin içki içtiğini gözlemledi.

SİVİL POLİSLERDEN SÜRPRİZ DENETİM

Haberlerin ardından polis ekipleri 20 Ekim'de saat 19.00 sıralarında işletmeye denetim düzenledi. Bir görgü tanığı, sivil kıyafetli 7-8 polis memurunun yemek alanına gelerek içeride bulunan kişileri sorguladığını anlattı.

Tanık, yaşanan hareketlilik nedeniyle başlangıçta bir olay meydana geldiğini düşündüğünü, ardından polislerin denetim yaptığını fark ettiğini söyledi.

4 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Singapur polisi, 1 Park Road adresindeki yemek alanında operasyon gerçekleştirildiğini doğruladı. Denetim kapsamında 33 ile 48 yaşları arasındaki 4 kadın, geçerli çalışma izinleri bulunmadan çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadınlar hakkında Yabancı İşgücü İstihdam Yasası kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

POLİS OPERASYONUNDAN SONRA YEMEK ALANI BOŞALDI

Shin Min Daily News muhabirleri, 27 Ekim'de yeniden ziyaret ettikleri yemek alanının önceki günlere kıyasla oldukça sakin olduğunu bildirdi. Daha önce müşterilere içki servisi yaptığı öne sürülen kadınların da işletmede bulunmadığı görüldü.

Bölgedeki bir esnaf, yaşlı bir erkeğin genç bir kadını yemek alanına davet ettiğini ancak kadının polis denetimlerinden çekindiği için teklifi reddettiğini iddia etti.

Bir başka esnaf da kadınların, güvenlik güçlerinin yeniden işlem yapabileceği endişesiyle yaşlı erkeklerin davetlerini kabul etmemeye başladığını öne sürdü.