İzmir\'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

Çok büyük bir eksiklik giderilmiş. tüyler diken diken.

Nazif Dayikaraca:

Bunlar ancak kızıl erkek ve vays yaparlar başka da bir halt bilmezler oysa bu vatanı cepheye top taşıyan mermi taşıyan elleri kınalı dilleri dualı Şerife analar Emine bacılar Fatma nineler ellerinde Kur'an dillerinde dua ile fethettiler bir de bunlara bakın yer İzmir olunca pek de şaşırmıyorum.