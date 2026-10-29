İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması - Son Dakika
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İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

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İzmir\'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
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İzmir\'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
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İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarında sergiledikleri zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Cumhuriyet coşkusunu zeybek oynayarak yaşayan öğrenciler, bağımsızlık ve yiğitliğin simgesi olan geleneksel oyunlarıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri zeybek oynadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteride öğrenciler, Ege Bölgesi'nin simgelerinden biri olan zeybek oyununu sergiledi.

CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL GÖSTERİ

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek oynaması, kutlamalara ayrı bir anlam kattı. 

Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve bağımsızlığı simgeleyen zeybek, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha sahnelendi.

Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet Bayramı29 EkimGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Anastanapulos Anastanapulos:
    Saf tutup 2 rekat namaz kıl deseler, Hiç biri kılmaz. 28 11 Yanıtla
    Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    NAMAZLA KAYBEDECEK VAKİT YOK ÖNEMLİ OLAN VATAN VE CUMHURİYET TEFERRUATLARLA UĞRAŞMAYA GEREK YOK 5 13
    BARBAROS BARBAROS:
    Fotur şapkalarını göremedim. İnklaplara özellikle şapka kanununa İzmirin muhalefet etmesi düşünülemez. Kınıyorum....:)) 6 2
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    şeyden çıkar gibi hemen çıkıyorsunuz ortaya ne alakası var şimdi bununla onun. Sen önce adının anlamını açıkla Yunan mısın:)) 0 0
    TamOsmanli TamOsmanli:
    murat çamur, soy ismin yakışmış sana. At lekesi kalsin 0 0
  • Mustafa TekkaleMMM Mustafa TekkaleMMM:
    Bravo gençlere. 10 17 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Bak bu mesajını bile begenmeyen Ornellanın Çocukları var.. düşün bunlarııı artık 2 7
  • Mustafa TekkaleMMM Mustafa TekkaleMMM:
    Akıllı ve yetenekli bu gençlere selam olsun 7 15 Yanıtla
  • medcan medcan:
    Çok büyük bir eksiklik giderilmiş. tüyler diken diken. 10 3 Yanıtla
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Bunlar ancak kızıl erkek ve vays yaparlar başka da bir halt bilmezler oysa bu vatanı cepheye top taşıyan mermi taşıyan elleri kınalı dilleri dualı Şerife analar Emine bacılar Fatma nineler ellerinde Kur'an dillerinde dua ile fethettiler bir de bunlara bakın yer İzmir olunca pek de şaşırmıyorum. 11 3
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    BRAVO AYDIN GENÇLER HEPİNİZ YÜCE ATATÜRK ÜN YOLUNDA İL EL EBET YÜRÜYÜN BU ŞEREF ŞAN SİZİN NE KADAR KENDİNİZLE GURUR DUYSANIZ AZDIR BRAVO. 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması - Son Dakika
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